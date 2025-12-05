男子ゴルフツアー 日本シリーズJTカップ第2日（2025年12月5日 東京都 東京よみうりCC＝7002ヤード、パー70）

2位で出たツアー1勝の小木曽喬（28＝フロンティアの介護）が1イーグル、4バーディー、2ボギー、1ダブルボギーの68で回り、通算7アンダーで単独首位に立った。

山あり谷ありの18ホールだった。6番で3メートル、7番で1メートルにつけて連続バーディーで波に乗るかと思われた。ところが8番、10番のボギーで帳消しにすると、13番ではアプローチのミスから3パットを喫し痛恨のダブルボギーを叩いた。

それでも「周りが伸びていなかったので、冷静になれた」と気持ちを切らさず、14番で2・5メートルにつけてバウンスバック。16番は10メートルをねじ込み、17番パー5では残り197ヤードから6Iで2オンに成功し6メートルを沈めてイーグル。単独トップでホールアウトした。

愛知県出身。14年日本アマで当時日本人最年少の17歳で優勝した逸材。昨年、韓国開催のハナ銀行インビテーショナルでツアー初優勝を飾ったが、国内での勝利はない。

「この大会でこういう位置でプレーできるのは嬉しい。もちろん優勝したい気持ちは凄く強い」と週末を見据えた。