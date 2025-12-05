billsで迎える温かな“フェスティブシーズン”！旬の食材を活かしたクリスマスメニューと拡大されたペットエリアが紡ぐ、冬の豊かな休日
オーストラリア・シドニー発のオールデイダイニングbillsは、2025年10月から秋冬新作メニューを提供し、11月からペットエリアの拡大も実施された。12月には期間限定で、フェスティブな高揚感に包まれるクリスマスディナーコースが提供される。
【写真】春菊とグリーンキムチパンケーキ - ポーチドエッグ、コリアンダー、ジンジャードレッシング
■旬の食材が織りなす、心身を温める秋冬メニュー
毎年2回メニューチェンジを行うbillsの秋冬メニュー。今年のテーマは「bills Origin 〜彩り豊かなオーストラリアの食卓〜」。billsの原点である、シンプルでありながらも色鮮やかな素材を活かした豊かな味わいを大切にしつつ、オーストラリアならではの多国籍な食文化や多様な食材の組み合わせを感じられる、この季節ならではの温かみのあるラインナップが登場する。
ベトナムの「バインセオ」や韓国の「チヂミ」に着想を得た春菊とグリーンキムチパンケーキは、旬の春菊を用いた多国籍な味わいが魅力だ。
食後にはオレンジとフェンネルが華やかに香るシュークロッカンを。フランスの伝統焼き菓子をbills流にアレンジした爽やかな風味が冬のひとときを彩る。
■家族全員で過ごすために。ペットエリア拡大のニュース
新メニューと共に、今年のbillsには大きなトピックがある。それは、一部店舗におけるペットフレンドリーエリアの拡大だ。愛犬も大切な家族の一員であり、休日やイベントは一緒に過ごしたいという多くの人のライフスタイルに寄り添い、これまで以上にゆったりと愛犬と共に過ごせるスペースが拡充された。
冬の凛とした空気の中、愛犬と散歩を楽しんだ後に立ち寄り、温かいラテで一息ついてみたりと、エリアが拡大されたことで、周囲に気兼ねなくペットとリラックスして過ごせるようになり、billsでの過ごし方の選択肢がぐっと広がった。
■大切な人とシェアする、華やかなクリスマスディナー
さらに、12月19日(金)から25日(木)の期間限定でクリスマスディナーコースの提供がスタート。店内はより一層華やかな雰囲気に包まれる。
今年のクリスマスコースは、秋冬メニューのエッセンスを取り入れ、オーストラリアならではの自由で多彩な食文化と、日本の旬食材を掛け合わせた特別なラインナップ。オーストラリアワインのペアリングとともに、billsならではの軽やかでヘルスコンシャスなクリスマスディナーを楽しめそう。
■この冬は、billsで温かな思い出を
旬の滋味深い秋冬メニューで体を労り、華やかなクリスマスメニューで心を躍らせる。そして、愛するペットと共に穏やかな時間を共有する。食と空間を通じて、私たちの日常を豊かに彩ってくれるbills。今年の冬は、大切な家族や友人、そして愛犬を連れて、心温まるフェスティブシーズンをbillsで過ごしてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】春菊とグリーンキムチパンケーキ - ポーチドエッグ、コリアンダー、ジンジャードレッシング
■旬の食材が織りなす、心身を温める秋冬メニュー
毎年2回メニューチェンジを行うbillsの秋冬メニュー。今年のテーマは「bills Origin 〜彩り豊かなオーストラリアの食卓〜」。billsの原点である、シンプルでありながらも色鮮やかな素材を活かした豊かな味わいを大切にしつつ、オーストラリアならではの多国籍な食文化や多様な食材の組み合わせを感じられる、この季節ならではの温かみのあるラインナップが登場する。
ベトナムの「バインセオ」や韓国の「チヂミ」に着想を得た春菊とグリーンキムチパンケーキは、旬の春菊を用いた多国籍な味わいが魅力だ。
食後にはオレンジとフェンネルが華やかに香るシュークロッカンを。フランスの伝統焼き菓子をbills流にアレンジした爽やかな風味が冬のひとときを彩る。
■家族全員で過ごすために。ペットエリア拡大のニュース
新メニューと共に、今年のbillsには大きなトピックがある。それは、一部店舗におけるペットフレンドリーエリアの拡大だ。愛犬も大切な家族の一員であり、休日やイベントは一緒に過ごしたいという多くの人のライフスタイルに寄り添い、これまで以上にゆったりと愛犬と共に過ごせるスペースが拡充された。
冬の凛とした空気の中、愛犬と散歩を楽しんだ後に立ち寄り、温かいラテで一息ついてみたりと、エリアが拡大されたことで、周囲に気兼ねなくペットとリラックスして過ごせるようになり、billsでの過ごし方の選択肢がぐっと広がった。
■大切な人とシェアする、華やかなクリスマスディナー
さらに、12月19日(金)から25日(木)の期間限定でクリスマスディナーコースの提供がスタート。店内はより一層華やかな雰囲気に包まれる。
今年のクリスマスコースは、秋冬メニューのエッセンスを取り入れ、オーストラリアならではの自由で多彩な食文化と、日本の旬食材を掛け合わせた特別なラインナップ。オーストラリアワインのペアリングとともに、billsならではの軽やかでヘルスコンシャスなクリスマスディナーを楽しめそう。
■この冬は、billsで温かな思い出を
旬の滋味深い秋冬メニューで体を労り、華やかなクリスマスメニューで心を躍らせる。そして、愛するペットと共に穏やかな時間を共有する。食と空間を通じて、私たちの日常を豊かに彩ってくれるbills。今年の冬は、大切な家族や友人、そして愛犬を連れて、心温まるフェスティブシーズンをbillsで過ごしてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。