元登山家で、現在はドキュメンタリー写真家としてシリア難民の取材を続けている小松由佳さんが、母校の小学校で講演しました。



テーマは「夢をかなえるためにできること」。



山や紛争地域と常に困難に立ち向かっている小松さんが、後輩たちに語り掛けたこととは。



講演会は広面小学校の創立150周年の記念行事として開かれました。



講師を務めたのは元登山家で、現在はドキュメンタリー写真家として活動している小松由佳さんです。





夢をかなえるために今からできることを後輩たちに伝えました。ステージ上に並べられたのは。世界で2番目に高い山、K2を登ったときの道具です。日本人女性として、初めて登頂を果たしました。地元の太平山を見て育ち、山への憧れを強めていったという小松さん。小松さん「そして、もしこれを無くせば生きて帰ることができないくらい大事な道具です」厳しい山に挑み続ける中で大事にしてきた思いがありました。小松さん「仲間に再会できたときに、自分は生きて帰ってきたんだ、K2を登ったんだんだ、そういう実感が湧き上がってくるわけです。そして、山というのは一人では登れない。たくさんの仲間の登山のサポートがあって初めて登れたんだということを実感するわけです」ドキュメンタリー写真家としてシリア難民の取材を続けている小松さん。混乱が続く中、懸命に生きる人々の姿を書き上げた「シリアの家族」は、今年度の開高健ノンフィクション賞を受賞しました。小松さん「様々な世界があることを知る。夢中になれることをみつける。仲間を作る。チャンスをつかむための準備をいつでもしておく。自分の歩き方をみつける」過酷な世界に身を置いてきたからこそ伝えたい、「生きていることが大事」というメッセージ。小松さんは、無限の可能性を秘めた後輩たちの活力になればと話していました。