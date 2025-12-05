プロレス好きが高じて去年、自ら大会を立ち上げた鹿角市の男性会社員の話題です。



「プロレスで地元の鹿角を盛り上げたい」。



熱い思いで始まった大会が今年も開かれ、会場は熱気に包まれました。

■「自分の好きなプロレスで鹿角を盛り上げたい」会社員の熱い思い

リングでの闘志あふれる戦いに。



場外での乱闘。



熱気と迫力に満ちた格闘エンターテインメント。



先月24日、3連休最後の日に鹿角市で行われた、女子プロレス団体、「マリーゴールド」の大会。





■「行動力と力強さすごい」全国的にも珍しい個人企画の大会

企画したのは市内に住む26歳の会社員、神田優大さんです。神田優大さん「鹿角を盛り上げたいという思いで、自分の好きなプロレスで鹿角を盛り上げる目的で大会を開催しています」子どものころから、大のプロレスファンだという神田さん。去年9月に初めて大会を開きました。「鹿角でまたプロレスが見たい」という声を受け、今年も大会を企画。家族や知人などの後押しも受けながら、準備を重ねてきました。弟・神田惇人さん「『自分がやれ』って言われたらたぶんできないですからね。本当に好きなんでしょうね、プロレスが。よほど（笑）すごいと思います」

本番まで2週間足らずとなったこの日。



大会に出場する予定の2人の選手が、会場の下見などのため鹿角市を訪れました。



きりたんぽに舌鼓を打つのは、後藤智香選手と林下詩美選手です。



林下選手は、大家族に密着したテレビ番組にビッグダディとして出演した林下清志さんの三女です。



林下詩美選手

「プロレスに出会ってすごく人生が変わって明るくなった人間なので、いろんな人に全国の端から端までプロレスを届けたいと思っているので、こういう機会があったおかげでプロレスを見ていただける人たくさんいると思うので、本当にうれしく思っています」



全国各地の大会に出場してきた2人。



個人が企画した大会は珍しいといいます。



林下詩美選手

「すごいなと思いました。そんな話聞いたことないので。個人でやるっていう自分だったら『絶対一人じゃ無理だ』『できない』と思っちゃうのでそれでも『やる』っていう行動力と力強さすごいなと思いました。びっくりしました」「ふつうじゃないと思います」



記者

「ある意味最高の誉め言葉だと思うんですけど」

神田優大さん

「こんなたくさんいい言葉言っていただいて恐縮です。ありがとうございます。がんばります」



選手と力をあわせ、特別な1日にしたい。



この場所が大勢の観客でいっぱいになることを考えると胸が膨らみます。



神田優大さん

「たくさんの人が集まって、熱い空間、去年よりもさらに熱い空間を作り出したいと思っています」

■筋金入りのファンも、初プロレスの人も、みんなを沸かせた若き会社員

迎えた大会当日。



試合開始の5時間以上前に会場入りした神田さん。



神田優大さん

「考える余裕もなくただただ動いています」



オープン直前、大会を待ちわびた多くの人の姿がありました。



神田さん

「1列目どうですか？」



チケットの販売も、自ら行います。用意した座席が、1つ、また1つと埋まっていきます。



いよいよ始まった大会。



約500人の観客が訪れました。



この日は、5試合が行われ、あわせて16人のレスラーがリングに上がりました。



「プロレスの魅力を伝えたい」という気持ちは選手も同じです。



場外乱闘で会場を盛り上げます。



各地の大会にかけつける筋金入りのファンも。



初めてプロレスを見たという人も。



思わず身を乗り出します。



目の前で繰り広げられる手に汗握る戦いに、会場は盛り上がりました。



小坂町から

「迫力すごくありました。場外とかも、『あ！こんな感じなんだ！』と思って、最初はびっくりしましたけど、楽しませてもらいました」



弘前市から

「女子プロは柵ないから（選手が）目の前に転がってくるからそれが楽しみで、女子プロおもしろいの」

記者

「じゃあきょう来てよかったですね」

弘前市から

「最高です」



大館市から

「本当に感謝しています。けっこう盛岡とか弘前とかそういうところには（大会）来るんですけれども、なかなかこっちの方には来ない状況で、神田さんが先だってやってくれて私は個人的にとても感謝しています」



「大好きなプロレスで地元・鹿角を盛り上げたい」。



今年も、多くの観客を沸かせた神田さん。



神田優大さん

「きょう会場にお越しのみなさん、本当にありがとうございました。せっかく2回やったので年に1回、鹿角でプロレスをやりたいなと思っていますので、これからも応援よろしくお願いします」「たくさんのご来場、本当にありがとうございました」



若きひとりのファンの、熱い思いから始まったプロレス大会。



神田さんはこれからも地域を盛り上げ続けます。