タレントでフリーアナウンサーの森香澄さんが、MARK STYLER株式会社が運営するレディースブランド「RESEXXY(リゼクシー)」のWEBカタログ第2弾に登場し、公式通販サイト「RUNWAY channel」で公開されました。



【写真】女性らしさ引き立つニットコーデを披露した森香澄さん

リゼクシーは「More fascinate.」をブランドコンセプトに掲げ、繊細なディテールとぬくもりのある素材で”可愛い”だけじゃない、自分らしいロマンティックスタイルを提案しています。美しいデコルテがひと際映える肩出しニットや美脚を際立たせるコーディネートなど、森さんの魅力を引き出しています。



公開されたカットは、ミニマルモチーフのスカートやニット、ふんわりとしたシャギーアイテムがやわらかな光を纏い、女性らしさを軽やかに演出します。ビジューを散りばめたホリデーレッドのニットやチェック柄スカートなどのラインナップも見逃せません。



森さんは1995年6月16日生まれ、東京都出身。2019年テレビ東京にアナウンサーとして入社。現在は俳優、タレントとして活動中。2024年2月にファースト写真集『すのかすみ。』(幻冬舎)を発売しました。



2024年6月には地上波初冠番組『森香澄の全部嘘テレビ』がスタートし、近年はドラマ『伝説の頭 翔』、『3年C組は不倫してます。』、『奪い愛、真夏』などの話題作に出演。『栞ちゃん 心の声を聞かせてよ』、『年下童貞くんに翻弄されてます』では主演を務め、幅広く活躍しています。