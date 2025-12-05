子連れで行きたいと思う「宮崎県の道の駅」ランキング！ 2位「高千穂」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
冷たい風が心地よさを運んでくるようになり、家族でのドライブがより楽しい季節になりました。 休憩ついでに立ち寄るだけでなく、子どもが楽しめる施設が充実したスポットは、週末のお出かけに欠かせません。
All About ニュース編集部では、2025年11月18〜19日の期間、全国20〜60代の男女219人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。
その中から、子連れで行きたいと思う「宮崎県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【12位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「神話の里として有名で、自然や文化に触れながら家族で楽しめるスポットだから」（50代女性／兵庫県）、「渓谷や神話の舞台として有名で、自然の中を散策できる。広場や遊歩道も整っており、子ども連れでも安心して楽しめる」（30代女性／秋田県）、「高千穂峡や神話の里に近く、自然散策や川沿いの遊歩道を家族で楽しめて、子どもも川や緑に触れながら遊べる環境だから」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「景色がとても良く、気分転換にぴったりだと思うからです」（20代女性／大阪府）、「展望デッキからは海沿いの絶景が見られるし、特産品のアイスクリーム等も楽しめるから」（30代女性／石川県）、「海が見える絶景の立地で、芝生広場や散策できるスペースがあり、子どもが体を動かせる環境があります」（50代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年11月18〜19日の期間、全国20〜60代の男女219人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。
その中から、子連れで行きたいと思う「宮崎県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：高千穂（高千穂町）／33票宮崎県の北部、神話の里として知られる高千穂町にある「高千穂」が2位にランクイン。高千穂峡や高千穂神社といった観光名所へのアクセスが良く、自然と歴史、神話に触れる旅の拠点として人気です。道の駅では、高千穂牛や地鶏といった特産品、高千穂の豊かな自然で育まれた新鮮な農産物が販売されています。壮大な自然の中で、日本のルーツを感じられる高千穂は、子どもたちの思い出に残る旅先となるでしょう。
回答者からは「神話の里として有名で、自然や文化に触れながら家族で楽しめるスポットだから」（50代女性／兵庫県）、「渓谷や神話の舞台として有名で、自然の中を散策できる。広場や遊歩道も整っており、子ども連れでも安心して楽しめる」（30代女性／秋田県）、「高千穂峡や神話の里に近く、自然散策や川沿いの遊歩道を家族で楽しめて、子どもも川や緑に触れながら遊べる環境だから」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
1位：フェニックス（宮崎市）／40票堂々の1位は、宮崎市にある「フェニックス」でした。日南海岸の絶景を一望できる最高のロケーションが最大の魅力です。眼下に広がる青い海と、道の駅名の由来にもなっているフェニックスの木々が南国ムードを盛り上げます。道の駅では、宮崎の海の幸やマンゴーなどの特産品、限定のお土産が充実。展望デッキからの眺めは素晴らしく、家族で記念撮影をするのにもぴったりです。景色を楽しみながらドライブの疲れを癒やせるため、子連れでの長距離移動の休憩スポットとしても重宝されています。
回答者からは「景色がとても良く、気分転換にぴったりだと思うからです」（20代女性／大阪府）、「展望デッキからは海沿いの絶景が見られるし、特産品のアイスクリーム等も楽しめるから」（30代女性／石川県）、「海が見える絶景の立地で、芝生広場や散策できるスペースがあり、子どもが体を動かせる環境があります」（50代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)