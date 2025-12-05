世界でもう1度「DUNLOP（ダンロップ）」を輝かせる！ 新たなブランドステートメント「TAKING YOU BEYOND」の言葉に込められた思いとは

DUNLOPブランドの新たな挑戦と未来への約束

住友ゴム工業は2025年12月3日、都内でブランド戦略発表会および事業展示説明会を実施しました。グローバル市場においてプレミアムブランドを「DUNLOP」に統一し、それに併せて新ブランドステートメント「TAKING YOU BEYOND」を策定、地位確立とブランド価値向上に取り組むと発表しました。

「ブランド戦略発表会」と「事業展示説明会」が併せて開催され、その内容のボリュームはダンロップの意気込みと強い思いを存分に感じさせる内容だった

住友ゴム工業は2025年1月に欧州、北米、オセアニア地域における四輪タイヤのDUNLOP商標権を取得し、さらに2025年3月には長期経営戦略「R.I.S.E. 2035」を発表して、DUNLOPブランドを経営の中核に据える方針を示しました。併せて、マレーシア、シンガポール、ブルネイにおけるDUNLOP商標の独占使用権を新たに取得することも、発表会当日に明らかにしました。欧・米・豪をはじめとした一部地域では、販売会社の社名に「Dunlop」を付与するとのことです。

今回の発表会で公開された新たなブランドステートメント「TAKING YOU BEYOND」には、挑戦する人々の可能性を広げ、その先へ導くブランドであり続けるという意志が込められています。

「挑戦を支える安心」「期待を超える体験」「限界への挑戦」という3つの価値をすべての商品・サービスに反映し、革新的な体験を通じて世界中へポジティブな感情を生み出すことを目指すとしています。

再び「ダンロップ」を世界で輝かせる

発表会に臨んだ住友ゴム工業の山本悟社長は、自身のこれまでの会社での経験やダンロップブランドの結束を象徴する出来事を交えつつ、ダンロップのグローバル展開の歴史と再成長への考えを説明しました。

プレゼンテーションをおこなった住友ゴム工業の山本悟社長。「私とダンロップ」をテーマに、かつて「PERFORMA 8000／2000」の開発に携わった際のエピソードを語った

山本社長はそこで「再びダンロップを世界で輝かせる」と強い意志を示し、その鍵として、独自のアクティブトレッド技術を生かした差異化戦略を取ると宣言。2024年に日本で発売したオールシーズンタイヤ「シンクロウェザー」を皮切りに欧州、北米へ展開するとともに、「水スイッチ」「温度スイッチ」に続く第3のスイッチ技術の開発も進めると述べ、ダンロップを唯一無二のグローバルプレミアムブランドとして再確立する方針を示しました。

また会場には欧州や北米のグループ会社各トップが来日し、各地域ごとの今後の戦略についての発表をおこなうなど、ダンロップブランド一丸となって世界的な戦略を進めていくという意気込みが実感できる内容となっていました。そしてプレゼンテーションの最後には、シンクロウェザーのCMにも登場しているダンロップのブランドアンバサダーである大谷翔平選手のビデオメッセージも披露されました。

タイヤだけじゃない！スペシャルゲストも登場した「事業展示説明会」

後半の「事業展示説明会」では、ダンロップタイヤの歴史、最新技術、生産設備の革新、モータースポーツの取り組みに加え、スポーツ事業や社会課題解決事業などを含む8つのセクションに分けた展示がおこなわれました。

タイヤだけでなく、ゴルフやテニス、eスポーツなどさまざまな事業内容の展示もおこなわれた

またスペシャルゲストとしてGT500のNSX 64号車でダンロップタイヤを装着するModulo Nakajima Racingの中嶋悟監督が登場し、山本社長とともに、スーパーGTの今シーズンを語るトークショーが開催されました。

会場中央にはダンロップタイヤのレース挑戦における象徴的な車両として、英国の名車「ベントレー 4 1/2 LITRE」、日本車初のル・マン総合優勝マシン「MAZDA 787B」、そしてレースゲームであるグランツーリスモ7のオフィシャルタイヤパートナーにダンロップが就任した記念として「TAKING YOU BEYOND」をテーマに特別カラーリングが施されたレーシング仕様の「ポルシェ911 GT3 R」を展示。このカラーリングと全く同じ「ポルシェ911 GT3 R」のグランツーリスモ7での試乗体験も用意され、eスポーツ出身レーシングドライバー・冨林勇佑選手のデモ走行もおこなわれました。

「触れてわかる」ダンロップの最新技術展示

技術展示コーナーでは、ダンロップの過去、現在、未来にわたってのさまざまなテクノロジーが項目ごとに展示されており、「25%軽量化実現タイヤ（開発品）」を実際に持ち上げて従来品と比較できるコーナーや、次世代オールシーズンタイヤ「シンクロウェザー」に搭載されているアクティブトレッド技術をわかりやすく体験できる展示が設けられていました。

見た目ではわからないアクティブトレッド技術によるゴムの性質の変化を「水」や「温度」で体感

軽量化技術においては、「SPスポーツLM705」と「25%軽量化実現タイヤ」を実際に持ち上げて比較できるコーナーも設けられました。既存タイヤは約13kgに対し、軽量化タイヤは約10kgとなっており、同じサイズのタイヤながら持ち比べてみるとはっきりとその差が体感できました。

「アクティブトレッド」については、水にぬらして柔らかくなる「水スイッチ」と、低温時に水と反応して軟化する樹脂「温度スイッチ」があり、視覚的には伝わりにくい特性を実感してもらいやすいよう、実際に触って体験できる展示を実施。路面状態に応じてゴム特性が変化し、ウエットや低温時に柔らかくなることでグリップ性能を発揮する仕組みがわかりやすく紹介されていました。