BLACKPINKのLISAが12月5日、自身のInstagramを更新。シンガポール公演での大胆な衣装を公開した。

来年1月に東京ドーム公演を控えているBLACKPINKは、11月28日からの3日間、シンガポールのナショナルスタジアムで『BLACKPINK WORLD TOUR「DEADLINE」IN SINGAPORE』を開催。年内最後のコンサートとなった本公演は、3日間で15万人の観客を動員したことでも話題になった。

LISAは自身のInstagramに「Singapore! You were one of the loudest cities Thank you and can’t wait to be back（シンガポール！一番賑やかな街の一つだったよ、ありがとう。また来るのが待ちきれないよ）」と綴り、ライブで着飾った衣装の数々を披露。

黄色の帽子にアームカバー、そして太腿を大胆にカットし素肌が露わになったように見える黒のセットアップの衣装で、ステージ上で高らかにポーズを決める姿やステージパフォーマンスしている様子を公開。続いて、ニット衣装で可愛くハートを決めたり、シルバーの衣装、ウエスト部分がカットされたTシャツにショートパンツ、黒のボンテージファッション、最後は改めてTシャツとショートパンツ姿で撮影をしたオフショットもアップしている。

スタイルの良さが際立つクールな衣装を着こなすLISAの写真の数々に、世界中から絶賛の反響が多数寄せられている。

（文＝本 手）