酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。

恋のお悩み、仕事のお悩み、日常のふとしたお悩み、そして性のお悩み......まで、東西南北森羅万象、どんな悩みも東ブクロがズバッと解決!!

【画像】東ブクロ氏の白い雲のようなまなざし

【おいしさの秘密は背徳感】

【お悩みNo.141】みそきんが話題になりましたが、ブクロさんがコラボするなら、何にしますか？【PN:にゃーめん・20代・女性・会社員】

＊ ＊ ＊

――先月、ユーチューバーのヒカキンがプロデュースした「みそきん」が再発売され話題になりました。

話題になっているのは知っています。たしか、店舗もあるんですよね。食べてないので、味のことは何にも言えないんですが、うまいところを狙ったなと思いましたね。

――うまいところというのは。

まあ、「味噌にいったかー」ということです。僕が味噌ラーメンが好きなんですが、世間的な評価はそこまで高くない。いい狙いどころだと思います。

――大好きな味噌ラーメンはたしか花月嵐？

そうです。かつて花月嵐は、ペンギンズというコンビのナオとコラボしてたんですが、それは羨ましかったですね。

――ということは、これから花月嵐とのコラボを狙うと。

「黄金の味噌ラーメン」というのが大好きなんですけど、ぶっちゃけ、前までの方がおいしかったと思うんです。だから、僕がコラボしたら、前の味に戻したいなと。

――コラボとして地味じゃないですか。

流行りのいわゆる二郎インスパイア系にはいきたくないんです。昔、中華屋さんで食うたあの味噌ラーメンがね、いいんですよ。今のラーメンってやりすぎてるでしょう。高い値段に設定するためにスープから具材から、いろんなもの入れてる。材料を減らしてシンプルにしたい。

――発展的退化。

本当の味噌ラーメン好きは、そっちの味噌のラーメン食いたい気がしますけどね。原点が一番うまい。それでいうなら「ねこまんま」のメニューはどこかでやりたいですね。

――ごはんに味噌汁をかけたあれ。

そうです。誰でも一度はやったことあるでしょう。僕は昔からねこまんまが大好きだったんです。ねこまんま専門店あってもいいなって思いませんか。

――下品な食べ物だという反発もありそうです。

でしょうね。うちだって、寝坊して朝ごはんを食べてる時間がなくて、みそ汁をごはんにかけたらおかんがいつも怒ってましたから。

――怒られてもやめられない中毒性があったと。

だから、おかんが洗い物をしているときにパッと入れて、ガーッとかき込む。あのスピード勝負が懐かしいな。うちの朝ごはんはインスタントの味噌汁が出てたんですけど、「ひるげ（永谷園の赤だしをつかった味噌汁）」が一番うまかった。

――あさげは合わせ味噌、ゆうげが白味噌、ひるげが赤だしだそうです。

赤だしっていい店でしか出てこないでしょう。あれをごはんにかけるという背徳感ね。そうか、ねこまんまのおいしさの秘密は背徳感やったんか。だったらお店を作る時は、おばちゃん店員を配置しますから、その目を盗んで食べてほしいでほしいですね。



東ブクロ氏と意志の疎通を図る会長





【ある意味でセックスは戦い】

【お悩みNo.142】セックスの時はどこを見てますか？【PN:まるで洋梨・30代・女性・主婦】

＊ ＊ ＊

――セックスの時はどこを見ているのか。もちろん女体だとは思いますが。

胸の揺れを見るときもあるし、気持ちの良さそうな顔を見ることもある。逆に耳を澄まして声に集中する時もある。なんとも言えません。

――声に集中する時は、佐村河内みたいに目をつぶるんですか？

どこに当てたら気持ちいいのかなと、それを声から探るんです。

――テルミンみたいに、音を探し当てると。

自分がこういう動きをすると、高い声であるということは、ここを攻めたらいいなと。音を手がかりに探索する。ある意味でセックスは戦いなんでね。場所もそうですし、最初ゆっくりで試しつつ、ピッチを上げてとあらゆる箇所をチェックしますね。

――オーガズム探検隊ですね。

そうですよ。セックスで一番大事なのは聴覚かもしれませんね。だから、探索中に相手の喘ぎ声を聞く時は、胃カメラを飲む時みたいな顔をして目を瞑（つぶ）ってます。

――となると、相手のことは見てないと。

目を瞑る時間も多いけど、胸を見て、たまに顔を見て、気持ちいいところを突いて、そして目を瞑ってという繰り返しです。

――五感をフル活用。女性をいい音で鳴らすヒューマンビートボックス。

そう。音楽のセッションです。もはや、セックスの語源はセッションでいいでしょう。視覚に頼るのではなく、五感をフルに生かして、お互い気持ちよくなってほしいですね。

☆新規お悩みを大募集！

東ブクロさんに相談してみたいお悩みを大募集！ 素朴な疑問から人間関係の悩み、性の悩みなどなど...どんなお悩みも東ブクロがズバッと解決！ 【お悩み・年齢・ご職業・ペンネーム】を記載のうえ、【bukuro.onayami.com@gmail.com】までドシドシお悩みをお寄せください！

●東ブクロ

1985年10月6日生まれ 大阪府茨木市出身

〇2008年に現在の相方である森田哲矢とお笑いコンビ『さらば青春の光』を結成。2017年に本名の東口宜隆から現在の芸名である東ブクロに改名した。芸能界を代表するプレイボーイとしても知られており、スキャンダルも含め多くの浮き名を流してきた。

公式YouTubeチャンネル『さらば青春の光Official Youtube Channel』

取材・文・撮影／キンマサタカ