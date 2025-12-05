Photo: Yuhei Tokimatsu

街もオフィスも外気が刺さる季節。着込めば汗ばみ、室内に入ると蒸れて冷える。そんな冬の悩みを解消する素材として、メリノウールが登山などのアウトドアで評価され、近年は日常ウェアにも広がってきました。とはいえ、いいけど高い。価格が購入のハードルとなっていました。

TAIONの「メリノウール アンダーウェア ロングスリーブ Tシャツ」（税込5,940円）は、そのハードルを下げた一枚。メリノウール100％の快適性（保温・放湿・防臭）を保ちながら、6,000円未満で手に入るから、冬インナー選びの新たな選択肢になっています。

メリノウール100％が“日常使い”できる価格に？

Photo: Yuhei Tokimatsu

暖かいのに蒸れにくく、ニオイにくいという、夢のような機能をもつメリノウールは、まず登山ウェアとして普及しました。さまざまなブランドが製品を作っていくなかで、徐々に一般ユーザーへ波及。問題は価格で、メリノ100％の長袖は1万円前後が相場。日常使いとしては購入を躊躇してしまう金額です。

TAIONはその常識を覆し、毎日使える価格帯に。冬のベースレイヤーとして、メリノウールが気軽に選べるようになったのです。

暖かいのに汗で冷えない。ニオイもしない夢の機能

Photo: Yuhei Tokimatsu 画像の着用カラーはアイスグレー

実際に、3日連続で着用。まずはなめらかな肌触りに驚きました。ツルツルではなく「トゥル」っと肌に馴染む感覚で、チクチク感はなし。程よく伸縮性があり、身体にピッタリとフィットします。身長172cm、普通体型でMサイズがジャストフィットでした。

Photo: Yuhei Tokimatsu

着た瞬間から暖かい。裏が透けて見えるほど薄手なのに、「発熱」ではなく、体温を逃がさないタイプ。外では冷えにくく、屋内で汗ばんだ後も素早く放湿してベタつきにくいことに感動しました。

そして一番驚いたのが、抗菌防臭効果。3日間着続けて、それなりに汗もかいたはずが、嫌なニオイは全く出ません。

重ねやすい薄さ＝日常フル稼働。オフィスも外遊びも一本化

Photo: Yuhei Tokimatsu ※首周りはややタイト。合わせる際は要確認。

薄いので、シャツやフリースの下でももたつきゼロ。自宅→移動→外作業と温度差の大きい一日でも、着替えなしで快適さを維持しました。自宅・散歩・電車での移動まで、気温が大きく変化する1日を通して快適に過ごせます。

薄いということは乾きも早い。洗濯物の乾きにくい冬でもローテを回しやすく、結果として通勤も外遊びもこれ一枚でまかなえます。

「毎日メリノウール」が現実に。冬のインナーはこれできまり

Photo: Yuhei Tokimatsu

気温14℃、寒空の下でもロンT＋ナイロンベストで快適に過ごすことができました。これだけ薄着なので、電車の暖房でも暑苦しさはなし。荷物制限のある小旅行や、温度変化の大きい日でも、インナーが温度変化に対応してくれれば迷いは減り、かさばりがちな冬の荷物もスリムになります。

5,000円台でこの実力なら、とりあえず1枚試してみようという気になります。冬場のインナーに迷っている人は、一度使ってみることをオススメします。