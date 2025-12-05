「ディズニーストア」水彩タッチの和食器が登場！

　「ディズニーストア」は、11月25日（火）から、チップ＆デールやスティッチとスクランプをデザインした和食器を、全国の店舗や公式オンラインストア「ディズニーストア．jp」で発売中だ。

【写真】チップ＆デールの「鍋敷き」もかわいい！　展開アイテム一覧

■冬の食卓を彩る

　今回発売されたのは、“和”の雰囲気を感じる水彩タッチでキャラクターと野菜を描いたデザインをあしらった、冬シーズンにぴったりの和食器。

　ラインナップには、野菜に囲まれたキャラクターたちがほっこりかわいい「土鍋」をはじめ、セットで使える「とんすい」や「れんげ」、「茶碗」など、心あたたまるアイテムが展開される。

　また、チップやデール、スティッチと野菜を立体的に表現した「箸置き」が用意されたほか、先端に便利な滑り止め加工を施したキュートで機能性抜群な「お箸」もそろう。

　さらに、ぴったり寄り添ってスヤスヤ眠る姿が愛らしいチップ＆デールをデザインした「鍋敷き」や、チップを描いた「キッチンミトン」が登場し、冬の食卓を彩る。