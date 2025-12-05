「ディズニーストア」水彩タッチの“和食器”が冬にぴったり！ チップ＆デールやスティッチなどデザイン
「ディズニーストア」は、11月25日（火）から、チップ＆デールやスティッチとスクランプをデザインした和食器を、全国の店舗や公式オンラインストア「ディズニーストア．jp」で発売中だ。
【写真】チップ＆デールの「鍋敷き」もかわいい！ 展開アイテム一覧
■冬の食卓を彩る
今回発売されたのは、“和”の雰囲気を感じる水彩タッチでキャラクターと野菜を描いたデザインをあしらった、冬シーズンにぴったりの和食器。
ラインナップには、野菜に囲まれたキャラクターたちがほっこりかわいい「土鍋」をはじめ、セットで使える「とんすい」や「れんげ」、「茶碗」など、心あたたまるアイテムが展開される。
また、チップやデール、スティッチと野菜を立体的に表現した「箸置き」が用意されたほか、先端に便利な滑り止め加工を施したキュートで機能性抜群な「お箸」もそろう。
さらに、ぴったり寄り添ってスヤスヤ眠る姿が愛らしいチップ＆デールをデザインした「鍋敷き」や、チップを描いた「キッチンミトン」が登場し、冬の食卓を彩る。
【写真】チップ＆デールの「鍋敷き」もかわいい！ 展開アイテム一覧
■冬の食卓を彩る
今回発売されたのは、“和”の雰囲気を感じる水彩タッチでキャラクターと野菜を描いたデザインをあしらった、冬シーズンにぴったりの和食器。
ラインナップには、野菜に囲まれたキャラクターたちがほっこりかわいい「土鍋」をはじめ、セットで使える「とんすい」や「れんげ」、「茶碗」など、心あたたまるアイテムが展開される。
また、チップやデール、スティッチと野菜を立体的に表現した「箸置き」が用意されたほか、先端に便利な滑り止め加工を施したキュートで機能性抜群な「お箸」もそろう。
さらに、ぴったり寄り添ってスヤスヤ眠る姿が愛らしいチップ＆デールをデザインした「鍋敷き」や、チップを描いた「キッチンミトン」が登場し、冬の食卓を彩る。