¸ÞÎØ2Âç²ñ½Ð¾ì¤Î¸½Ìò»þÂå¤ËºÆµÓ¸÷
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿²Ã²ì¤Þ¤ê¤³(81)¤Î24ºÐÇ¯²¼É×Ìò¤ÎÇÐÍ¥¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¸ø¼°X¤Ç¡ÖÀÖÂô½©³¨Ìò ²Ã²ì¤Þ¤ê¤³¤µ¤ó¡¢ÀÖÂô¾ùÆóÌò Æ£ËÜÎ´¹¨¤µ¤ó¡¢»³ËÜÎ¤¹áÌò º´ÄÅÀî°¦Èþ¤µ¤ó¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤ò¤ªÆÏ¤± ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂè7ÏÃ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¼Ô¤·¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò¤â¤ÄÆ£ËÜÎ´¹¨(55)¡áËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¡á¤é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¼ç±é¤ÎÅ·³¤Í´´õ¤Ï¡¢Æ£ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¬¤Ã¤Á¤ê¤ÈÌòÊÁ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ÂÀ¡¹¤·¤¤¾ùÆó¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Îéµ·Àµ¤·¤¯ÁÖ¤ä¤«¤ÊÊý¤Ç¤¹¡£ ¶ÛÇ÷¤·¤¿¼èÄ´¼¼¤Ê¤Î¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯ÏÂ¤ä¤«¤Ë¤ª¼Çµï¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¤è¡£ ¼Â¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¤´°ì½ï¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡ª³Ú¤·¤ß¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£ËÜ¤ÎÅÐ¾ì¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¥ó¥È¥ê¤ËÆ£ËÜÎ´¹¨½Ð¤Æ¤¿¤±¤É¿§µ¤¥à¥ó¥à¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÆ£ËÜÎ´¹¨¤µ¤ó¤¬°Ìò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ï¸µ¿å±ËÁª¼ê¡×¡Ö¥´¡¼¥°¥ë¤òÃå¤±¤º¤Ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤ò±Ë¤¤¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ·è¾¡¿Ê½Ð¡ª¤Î°õ¾Ý¤¬º£¤Ç¤â»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉíÂ°¤Ç¿·¾±¤Î1Ç¯ÀèÇÚ¤Ê¤Î¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡Æ£ËÜ¤Ï¡¢1988Ç¯À¾ÆüËÜÃ»´üÂç³ØÉíÂ°¹âÅù³Ø¹»¤Ëºß³ØÃæ¡¢¥½¥¦¥ë¸ÞÎØ200¥á¡¼¥È¥ë¡¦400¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤Ø¤Î½Ð¾ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¿Ê³Ø¸å¤Î90Ç¯¤Ë¤Ï400¥á¡¼¥È¥ë¡¢91Ç¯¤Ë¤Ï200¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¤È¤â¤ËÆüËÜµÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£92Ç¯¤Ë¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·400¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤Ç8°ÌÆþ¾Þ¡¢Æ±¼ïÌÜ¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£95Ç¯¤Ë·àÃÄ»Íµ¨¤ØÆþÃÄ¡£Íâ96Ç¯¸½Ìò°úÂà¤Þ¤Ç¿å±Ë¤ÎÎý½¬¤È·àÃÄ»Íµ¨¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¡£