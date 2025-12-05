「気づけば週3で鍋してる」「テーブルが一瞬で“団らん”になる」 家族で楽しむ“冬の鍋アイテム”が優秀すぎた
冬の食卓で活躍するのが鍋調理アイテム。使い勝手の良いものを選べば、家族で囲む鍋時間がもっと楽しくなる。卓上IHや電気鍋、土鍋、深型の万能鍋など、「囲む時間が増える」「片付けがラクになる」と実用性でも人気の高いジャンルだ。今回は、デザインと使い勝手のバランスが良い鍋・卓上コンロ・関連アイテムをカテゴリー別に紹介する。
【画像】“デザイン×使い勝手”のバランスが優秀な鍋＆卓上コンロおすすめ
■大きさや素材で選ぶ鍋
SENSARTE すき焼き・煮込み 両手鍋 24cm
アルミ素材に焦げ付きにくいコーティングを施した深型の両手鍋。すき焼き、鍋、煮込み、揚げ物まで幅広くこなす万能タイプで、IH・ガスのどちらにも対応する。24cmサイズは3〜4人の鍋にちょうどよく、ガラス蓋で煮え具合を確認しながら調理できるため、初めて使う人でも扱いやすい。落ち着いたカラーで食卓にも馴染み、冬のメイン鍋として重宝する。
【レビューで人気の理由】
・焦げつかず洗いやすい
・煮る・焼く・揚げるを1台でこなせる
・ガラス蓋で中が見えて安心
・家族鍋にちょうど良いサイズ
萬古焼 銀峯 土鍋（深鍋）7号
遠赤外線効果で具材の芯までじんわり火が通る、萬古焼の深鍋。1〜2人用に適したサイズで、雑炊や煮込み料理も美味しく仕上がる。白とグレーの柔らかな花三島柄が上品で、和食器好きから長年愛されてきたロングセラーだ。直火専用で扱いやすく、冬のひとり鍋や2人の食卓にちょうどいい。冷めにくい性質のため、ゆっくり食事を楽しみたい日の鍋にも向いている。
【レビューで人気の理由】
・保温力が高く冷めにくい
・具材がたっぷり入る深型
・萬古焼の安心品質
・落ち着いたデザインで長く使える
和平フレイズ 土鍋風セラミック鍋 24cm
重たい鍋が苦手なら、軽量なアルミ製で扱いやすいセラミック鍋がおすすめ。マーブルコート加工でこびりつきにくく、金属ヘラも使える耐久性の高さが魅力だ。満水容量約4.3Lのたっぷりサイズで、3〜4人の鍋に最適。IH・ガスのどちらでも使え、吹きこぼれにくいフチ付き設計で鍋料理に重宝する。
【レビューで人気の理由】
・軽くて扱いやすい
・割れにくく長持ち
・フチがあってこぼれにくい
・家族鍋にちょうど良いサイズ
■卓上コンロ（IH ＆ 電気）
アイリスオーヤマ 卓上IHコンロ IHK-T37
最大1400Wの火力に対応した卓上IHコンロ。保温〜高火力まで6段階調整ができ、揚げ物温度も細かく設定できる。直径12〜24cmの平底鍋に対応し、鍋だけでなくフライパン料理にも幅広く使える。薄型でテーブル上でも邪魔にならず、使用後は立ててスリムに収納できるのも便利。火を使わないため安全性が高く、子どもがいる家庭でも安心して使えるのがうれしいポイント。
【レビューで人気の理由】
・火力が安定して調理しやすい
・音が静かでストレスがない
・安全性が高く家族向け
・薄型で収納しやすい
山善 電気鍋 グリル鍋 YGE-S100(B)
1〜2人鍋にぴったりの電気グリル鍋。内径21.9cm・深さ6cmのプレートは着脱式で洗いやすく、フッ素樹脂加工でお手入れも簡単だ。最大約210度まで温度調整でき、保温から煮込みまで幅広く対応する。自立するガラス蓋は置き場所に困らず、卓上調理がスムーズ。サブ鍋としても扱いやすく、鍋以外に温野菜やおでんにも便利な、日常料理に便利な万能タイプだ。
【レビューで人気の理由】
・火力が安定して煮込みやすい
・自立するフタが便利
・コンパクトで収納に困らない
・一人鍋にもサブ鍋にも使える
レコルト ポットデュオ フェット
“煮る・焼く・蒸す・揚げる・炊く”を1台でこなすマルチクッカー。付属プレートや網の付け替えるだけで調理の幅が広がり、卓上で鍋を楽しめるのはもちろん、チーズフォンデュや蒸し料理などにも応用できる。コンパクトサイズで1〜2人の食卓にちょうどよく、北欧風のおしゃれなデザインも魅力。ギフトとして選ばれることも多い人気アイテムだ。
【レビューで人気の理由】
・多機能でできる料理が豊富
・小スペースでも置きやすい
・おしゃれなデザインでギフトにも
・一人鍋・二人鍋に最適
鍋アイテムは、冬の食卓に欠かせない存在だ。家族で囲めば自然と会話が増え、ひとり時間でも“温かいごちそう”を手軽に楽しめる。鍋本体や卓上IH、電気鍋、万能クッカーなど、用途に合わせて選べば冬の料理がもっと手軽になる。お気に入りのアイテムをみつけて、食卓をより豊かにしてみては。
