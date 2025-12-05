秋野暢子、品数豊かな“おうち中華”の夜ごはんを披露「めちゃくちゃ美味しそう」「お料理もすごい腕前ですね」
俳優の秋野暢子（68）が4日、自身のインスタグラムを更新。品数豊かな“おうち中華”の夜ごはんを披露した。
【写真】「めちゃくちゃ美味しそう」えびマヨや青椒肉絲…“おうち中華”並ぶ食卓ショット披露の秋野暢子
秋野は「今夜はお昼に続き中華ですね」と書き出し、「えびマヨ、青椒肉絲、かにたま、水餃子入りのお野菜たっぷりスープ」の写真をアップ。まるで本格中華料理店のような品ぞろえだが「本格中華では無くて、おうち中華です」と、あくまで家庭料理であることを紹介した。
コメント欄には「めちゃくちゃ美味しそう」「お料理もすごい腕前ですね」「頂きたくなりました」など、その腕前を称賛する声が寄せられている。
