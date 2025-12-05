柔道男子６６キロ級で、五輪２連覇王者の阿部一二三（２８）＝パーク２４＝が５日、都内で取材に応じた。６日に開幕するグランドスラム東京大会（東京体育館）は、２１１９日ぶりの黒星を喫した６月の世界選手権以来の実戦。「得られるものはすごく多かった。僕自身、負けから強くなってきたので。あの負けでより隙がなくなったかな」と復帰戦Ｖに自信をただよわせた。

この日は、都内の味の素ナショナルトレーニングセンターで行われている日本代表合宿で最終調整した。どの選手よりも早く、全体練習開始前からランニングとサーキットトレーニングを開始。その後は打ち込みなど約１時間半みっちりと汗を流し、残った時間はトレーナーとのケアに当てた。自身の出番は７日。現在のコンディションについて「すごい調子が良い」とうなずいた。

６月の世界選手権では、準々決勝でオビド・ジェボフ（タジキスタン）に敗れ、個人戦では１９年８月２６日の世界選手権準決勝の丸山城志郎戦以来、２１１９日ぶりの黒星を喫した。ただ半年が経過し、すでに気持ちは前を向く。「負けたときこそ初心に戻れるし、ロス五輪で３連覇するためにどうしたらいいかを考えられた。いろんな部分でリセットされた。積み上げてきたものはなくならないけど、ある意味、ロス五輪３連覇に向けて１からスタートだなと思った」ときっぱりと語った。

ＧＳ東京大会で順当に勝ち進めば、２５年世界選手権を制した武岡毅（パーク２４）と準決勝で、敗れたジェボフとは決勝で当たる。２６年６月からはロサンゼルス五輪のシード権に関わるポイントレースが始まるため、同１０月の世界選手権（バクー）代表入りに向けても確実に制しておきたい。一二三は「唯一日本でやる国際大会。世界選手権では優勝を逃しているので、しっかりここで勝ち切って、来年の世界選手権につなげたい」と気持ちを引き締めた。