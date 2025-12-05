◆ラグビーリーグワン▽プレシーズンマッチ 静岡ブルーレヴズ５４―２８浦安（５日、静岡・ヤマハ大久保グラウンド）

静岡ブルーレヴズがリーグワン開幕前の最後のプレシーズンマッチを静岡・磐田市内で行い、５４―２８で浦安を下した。

来週末にリーグ開幕を控えており、両チームともサブメンバー中心だったが、気を吐いたのが南アフリカ出身のＳＯサネレ・ノハンバ（２６）だ。２１―２１の同点で迎えた前半終了間際に勝ち越しトライ。計４本のコンバージョンキックもすべて正確に決め、前半だけの出番ながら、計１３得点と活躍した。

昨シーズン途中の２月に加入しており、１０月には「きつい」と毎年、選手が声をそろえる宮崎合宿に初めて参加。「人生で一番タフなキャンプだった。でも試合並みの強度で練習することができた」と手応えを口にした。この日のパフォーマンスも「みんなの連係がよかった。キックは１００パーセント出せた」と笑顔を見せた。

チームは昨季レギュラーシーズンを過去最高の４位で終え、初めてプレーオフに進んだ。初の優勝へ、着実に進んでいる。Ｕ―２０南アフリカ代表の経歴を誇るノハンバが、目標達成への重要なピースになりそうだ。（里見 祐司）