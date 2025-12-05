「チア☆ダン」モデル校出身女優・成瀬亜未、髄膜炎で緊急搬送 現在も入院中「涙が止まりませんでした」
【モデルプレス＝2025/12/05】女優でモデルの成瀬亜未が12月4日、自身のInstagramを更新。緊急搬送され、入院していることを報告した。
【写真】成瀬亜未「2021 MISS JAPAN」でのトレーニング合宿
続けて「この期間に大切なお仕事が多くありました。急遽スケジュールの調整やご配慮をしてくださった関係者の皆様には、多大なるご迷惑をおかけし、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです」と謝罪し、「温かく支えてくださったことに心から御礼申し上げます」と感謝の意を記した。
◆成瀬亜未、緊急搬送され髄膜炎と診断
成瀬は「11月26日、緊急搬送され、髄膜炎と診断されました。現在入院し治療を続けております」と報告。「検査の結果、脳への損傷はなく命に別状はありませんので、どうかご安心ください」と現状を伝えた。
病院に運ばれ意識が朦朧とする中、医師に「明日どうしても撮影に行かないといけません。明日行けるようにしてください」と頼み込んだというが、「お仕事はまた頑張れば信頼を取り戻せる。でも、あなたの身体は一つしかないのよ。無理をして取り返しがつかなくなったら、もう戻れないの。自分を大切にしなさい」という言葉をかけられたことを明かし、「いろんな感情が込み上げて、涙が止まりませんでした」と正直な思いをつづった。
◆成瀬亜未「必ず元気な姿で戻れるよう努めています」
現在入院して1週間が経過し、痛みで涙する日があるものの、「看護師さんに『痛いよね！でも泣かないの！』と励まされながら、前を向いて治療を頑張っています」と、懸命に治療に励む様子を伝えた。「少しずつ心も身体も回復してきています」と回復に向かっていることを報告し、ファンに向けては「突然のご報告となり、ご心配をおかけしてしまい申し訳ありません。今はしっかりと治療に専念し、必ず元気な姿で戻れるよう努めています。どうか少しだけ、回復を見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。
体調を崩したことについて当初は伏せておくことも考えたというが、「お仕事でご迷惑をかけてしまった方も見て下さっているSNSを何事もなくけろっと再開することが難しく」と公表に至った経緯を説明。「本当に申し訳ございませんでした。信頼を取り戻せる様切り替えて、これからも精進して参ります。何卒よろしくお願い致します」と結んだ。
成瀬は、1999年4月17日生まれ、福井県出身。映画「チア☆ダン」（2017）のモデルになった福井商業高校チアリーダー部「JETS」の部員として、高校2、3年時に全米制覇。2017年には「第4回JUNONガールズコンテスト」で応募者1万2100の中からBEST30に選出され、2021年には「ミスジャパン」ファイナリスト「ミス福井」に選ばれた。ドラマ「恋にセックスは必要ですか？」（BUMP配信／2024）では「BUMPAWARD2022」で主演賞・作品賞を受賞。そのほか、ドラマ映画、CMなどさまざまな作品に出演している。（modelpress編集部）
