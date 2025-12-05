

香川・宇多津町／谷川俊博 町長

県内の他自治体の選挙の当選祝いで公用車を使うのは公務外の利用として、香川県宇多津町の町議会議員が5日、町長に説明を求めました。

（香川・宇多津町議会／田村充 議員）

「11月16日の日曜日、観音寺市市議会議員選挙に関わる候補者の選挙事務所に公用車で行かれたりしてませんでしょうか？」

香川県宇多津町の12月定例町議会の一般質問で、田村充議員が谷川俊博町長に質問したものです。

田村議員によりますと、谷川町長は11月16日深夜、観音寺市議会議員選挙で当選した男性の選挙事務所に行くため、公用車を使いました。宇多津町の職員が運転したということです。

（香川・宇多津町／谷川俊博 町長）

「当然、これからお付き合いをするということなので公用車で当選祝いに駆け付けました」

宇多津町では公用車の使用などについて管理規定を定めていますが、町長が使う公用車については詳しい規定を設けていませんでした。

谷川町長は「規定がない中でも慎重に判断した。近隣自治体のトップや議員の当選祝いに出向くことは、今後の関係性のためにも公務だと考えている」と答えました。今後、規定を定めるかどうかを含めて検討したいとしています。

（香川・宇多津町／谷川俊博 町長）

「公務じゃないと言われればそこは（使用を）自粛しなくてはならないと思うので、反省もしながら対応していきたい」