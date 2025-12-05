

「NINJA WARS」ティザービジュアル

俳優の山本千尋が、海外向けプラットフォーム「24/7 SAMURAI-SHINOBI」で2026年以降全世界配信予定の『NINJA WARS』で主演を務めることが発表された。狐の集団の当主・石動律花を演じる。

【動画】『BLACKFOX： Age of the Ninja』、『SHOGUN'S NINJA-将軍乃忍者-』１ヶ月限定で無料配信

海外向けプラットフォーム「24/7 SAMURAI-SHINOBI」で2026年以降全世界配信予定『NINJA WARS』の制作決定及び山本千尋の主演が決定した。「24/7 SAMURAI -SHINOBI」を中心に 2,000万回超の視聴実績を誇る『BLACKFOX： Age of the Ninja』と、配信開始直後に115万回再生を記録した『SHOGUN'S NINJA-将軍乃忍者-』の世界観が融合。今回“山本千尋”は、狐の集団の当主・石動律花を演じる。

12月５日17時00分から2026年1月５日23時59分まで『BLACKFOX： Age of the Ninja』、『SHOGUN'S NINJA-将軍乃忍者-』を１ヶ月限定でYouTube チャンネル「24/7 SAMURAI -SHINOBI」で日本国内向けに特別無料配信する。

石動律花役／山本千尋コメント

「BLACK FOX」から7年、皆様のおかげで石動律花としてまた帰って来ることが出来ました。ありがとうございます。

右も左も分からない十代の頃から、まずはアクションを通して映像作品の楽しさと大変さ、そして一人では決して成し遂げられない達成感を経験させて下さった坂本浩一監督と共に、二十代最後の集大成を「NINJA WARS」にぶつけるんだと闘魂を奮い立たせる思いです。

一生懸命で自分の選択に悩みもがき生きていた律花は、今回当主として自分ではない誰かの為に戦います。素晴らしいキャストの皆様と、もう一つの故郷、京都太秦にて撮影が出来ることが今からとても楽しみです。

そして、前回の「BLACKFOX」が海外でもたくさんの方に視聴して頂きとても有難いですし、更に日本の時代劇と特撮の伝統を世界中の皆様の元へ改めてお届け出来ますよう、「NINJA WARS」の撮影に挑みたいと思います！ストーリー

民衆を煽り幕府への謀反を企む怪しげな新興宗教・白蓮教を調査していた狐の集団の当主・石動律花（山本千尋）。そこで、将軍からの任務を受けて現れた風魔忍者のお喬（宮原華音）と出会う。律花とお喬たちが立ち向かうべき敵は同じ、徳川家に恨みを持ち復興を願う、服部半蔵（ケイン・コスギ）率いる伊賀忍者たちであった・・・！！BLACKFOX の世界と SHOGUN’S NINJA の世界が交わる狐の集団 VS 風魔忍者 VS 伊賀忍者の忍者大戦＝NINJA WARS が幕を開ける！！