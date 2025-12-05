ロンドン序盤、円高やドル安の動きが一服、ドル円１５４円台後半へ＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、東京午後からの円高やドル安の動きが一服して始まっている。ドル円は154.35付近に安値を更新したあと、足元では154.70付近に下げ渋り。ユーロドルは1.1672付近を高値に、1.1660台へと小反落。ユーロ円はドル円と同様に、180.10付近を安値に180.50付近に買い戻されている。欧州株は買い先行で取引を開始している。米１０年債利回りは４．１０５％付近へと上昇。



USD/JPY 154.75 EUR/USD 1.1661 EUR/JPY 180.45

