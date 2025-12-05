通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間８．８％、米ＦＯＭＣイベントを意識

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.79　5.62　6.62　6.42
1MO　8.29　5.00　6.85　5.56
3MO　8.96　5.58　7.54　6.08
6MO　9.25　5.95　8.02　6.55
9MO　9.33　6.18　8.27　6.89
1YR　9.40　6.40　8.46　7.10

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.16　8.14　7.09
1MO　7.29　7.19　6.03
3MO　8.09　8.12　6.62
6MO　8.65　8.67　6.98
9MO　8.95　9.02　7.18
1YR　9.11　9.29　7.35
東京時間16:42現在　参考値

　ドル円１週間は８．７９％と１カ月の８．２９％を上回っている。ユーロドルやポンドドルでも同様の傾向が観察されている。来週の米ＦＯＭＣ政策金利発表を控えて、短期的なドル相場変動に備える動きとなっているもよう。