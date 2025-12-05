今季最強寒気で県内は観測史上最も早い初雪を記録し、5日朝は6地点で今冬一番の冷え込みに。厳しい寒さの中、下田ではサーフィン客が波を楽しむ姿も。8日以降は20℃近くまで気温が上がるため、寒暖差に注意が必要です。



今シーズン最も強い寒気が流れ込んだ影響で県内でも3日、1941年に記録を取り始めて以来、最も早い初雪を観測するなど、厳しい寒さが続いています。5日朝、静岡市街地では、





（記者リポート）「午前9時前の静岡市葵区です。風がとても冷たく、多くの人はマフラーや手袋などで防寒対策を行っています。」5日の最低気温は静岡市井川で氷点下2.1℃、御殿場市で氷点下1.5℃を記録。さらに富士市で0.6℃、静岡市清水区で1.2℃、三島市で2.1℃など、県内6つの観測地点でこの冬一番の冷え込みとなりました。一方、富士山のふもと富士宮市の田貫湖では、午前8時ごろ、（記者リポート）「けさは厳しい寒さとなりましたが、風は穏やかできれいな富士山が映し出されています。」澄み切った空の下で美しく雪化粧した富士山が見られました。霜柱が立つほど冷え込んだ5日朝、キャンプ場ではたき火をしたり、温かいコーヒーを淹れたりして、寒さの中でもそれぞれの楽しみ方で思い思いの時間を過ごしていました。（東京からのキャンプ客）「－3℃まで下がりましたね。けっこう厚着してるので、寝袋入っちゃえば全然寒いって のはないんですよ、出てるところが、顔とかが寒いかな。」一方、今回初めてキャンプに来たというこちらの人たちは。（名古屋からのキャンプ客）「足がとにかく寒くて、靴とかテントの外に出していたら、パリパリになっていました。結露してました。本当に無対策で、僕らキャンプ 初めて来たんですけど、失敗しちゃったなって感じです。」朝日が顔をみせた午前6時。下田市の海岸では、（記者リポート）「きょうも寒い日となりましたが、海にはサーファーの姿が確認できます。」寒さの中、サーフィンを楽しむ人たち。風は強かったものの、いい波が立ち、サーファーたちにとっては絶好のサーフィン日和となったようですが、（サーファー）「昨日から急に寒くて、風も強いんで、足先と手先と耳がやばいです。」「この時期水のほうがあったかいので、外にいるより中にいたほうがあったかいんですよ、だから早く海に入ってあったまってきます。」厳しい寒さにも負けず淡いピンク色の花を咲かせていたのは「ヒマラヤザクラ」。焼津市の高草山中腹に咲く「ヒマラヤザクラ」は、その名の通りヒマラヤ原産で、冬に咲くサクラとして知られ、いまが見ごろとなっています。こちらは、ハイキングコースの一つとなっていて、この日も訪れた市民や、ハイカーの目を楽しませていました。5日朝、2.9℃まで冷えこみ、1月上旬並みの寒さとなった浜松市。（児童）「あ、でかい、でかい」三方原小学校の3年生118人は5日、「三方原馬鈴薯」の収穫体験を地元の生産者の畑で行いました。（児童）「楽しくて夢中になってるから、温かくなってなってる。」（冨永 敏司さん）「子どもたちも楽しみにやっている。朝のみそ汁にいれたら、おいしく食べられる。」収穫した「三方原馬鈴薯」は児童が袋詰めをして、地域で販売するということです。静岡市の駿府城公園で行われていたのはミカンの収穫。このミカンの木は江戸時代に徳川家康が手植えしたとされ、県指定の天然記念物となっています。種がある小さめの実で、香りが強いのが特徴です。5日朝は、静岡市文化財サポーターのメンバーが1つ1つ丁寧に収穫していきました。（静岡市 歴史文化課 鈴木涼さん）「家康の時代から続くものが、こういった形で現代まで続いているという歴史を感じてほしい。」収穫されたミカンは、6日から静岡市歴史博物館などで配布されるということです。厳しい冷え込みとなった県内。8日以降はふたたび20℃まで気温が上がる予想で、朝晩と昼の寒暖差に注意が必要です。