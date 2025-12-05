２０２５中関村フォーラム年次総会の展示会で、ブレイン・マシン・インターフェース（ＢＭＩ）製品の機能と臨床応用について来場者に紹介する医療機器メーカー、北京芯智達神経技術のスタッフ。（３月２９日撮影、北京＝新華社記者／魏夢佳）

【新華社北京12月5日】中国物流購買連合会の医療機器サプライチェーン分会がまとめた最新データによると、2025年の中国医療機器市場の発展は安定の中で前進しており、市場規模は概算で1兆2200億元（1元＝約22円）に上る見通しという。イノベーションは産業の成長を主導する重要な原動力となっている。

同連合会の馬増栄（ば・ぞうえい）副会長兼秘書長は、「第14次5カ年規画（2021〜25年）」期間中、医療のサプライチェーンで多くの顕著な成果があり、イノベーション成果が続々と生み出され、国産機器の海外進出が加速したと紹介した。

高齢化の加速や医療需要の高度化、技術イノベーションに伴い、中国と世界の医療機器市場の規模は安定した増加傾向にあり、巨大な成長性の喚起が進むとみられる。米調査会社フロスト＆サリバンのデータによると、中国の医療機器市場の規模がここ数年、拡大しつつあり、すでに米国に次ぐ世界2位の市場に躍進した。

馬氏は、国産医療機器が25年以降、積極的に海外進出を進め、輸出が好調だと指摘する。中国の25年第3四半期（7〜9月）の医療機器輸出額は前年同期比5.6％増の370億700万ドル（1ドル＝約156円）に上り、世界シェアは拡大し続けている。