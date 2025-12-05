お笑いコンビ、ウエストランド井口浩之（42）が5日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。後輩芸人と旅行行った際のエピソードを明かした。

番組では「世の愚痴、不満をぶっちゃけ！2025年毒出しSP」を行った。

井口は後輩芸人と旅行に行ったことを明かし、「今年M−1優勝してから初めて2連休があったので、後輩と旅行行こうと思って。そうしたら後輩が、Xで旅行の模様を載せてたんです。結構いい旅館取って、そこで晩ご飯出てきて、『こんなもの食べてます』って載せてたんですけど」と切り出した。

井口は後輩のストレッチーズの高木貫太（34）のXの写真を紹介し「刺し盛りとかを、縦にして載せてるんですよ。信じられなくないですか。まじ意味わからないじゃないですか」と語った。

ハライチ澤部佑は「意味はわからない」と共感した。

岩井勇気も「全然おいしそうじゃない」と語り、配膳された横長の写真が縦になったまま載せられているに対して「よく落ちないなって思っちゃう」とイジった。

井口は高木を「本人に聞いても『何がですか』みたいな」と違和感に気づいていなかったことを明かした。

澤部は「こんなの簡単にね、向き変えるなんて」と共感した。

井口は「コイツ、いい大学出て、東大行けるかくらいの学力だったのに。これができないって受験なんかなんの意味もない」とイジりまくった。