¥¢¥·¥å¥êーÉé½ýÎ¥Ã¦¤Î¥¢¥ë¥Æ¥£ー¥êÀéÍÕ¤¬Êä¶¯¡Äº£µ¨Ê¿¶Ñ10.4ÆÀÅÀ¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ß¡¦¥ª¥ë¥¸¥ç¥Ó¤ò³ÍÆÀ
¡¡¥¢¥ë¥Æ¥£ー¥êÀéÍÕ¤Ï12·î5Æü¡¢¥ª¥ë¥Õ¥§¥ß¡¦¥ª¥ë¥¸¥ç¥Ó¤È2025－26¥·ー¥º¥ó¤Î·ÀÌóÄù·ë¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß29ºÐ¤Î¥ª¥ë¥¸¥ç¥Ó¤Ï¡¢206¥»¥ó¥Á115¥¥í¤ÎÂÎ³Ê¤ò¸Ø¤ë¥Ñ¥ïー¥Õ¥©¥ïー¥É¡£¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¡¢¥Þ¥±¥É¥Ë¥¢¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢ÂæÏÑ¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Î¥Áー¥à¤òÅÏ¤êÊâ¤¯¤È¡¢2024－25¥·ー¥º¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¤ー¥°¥ë¥¹Ì¾¸Å²°¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ8.7ÆÀÅÀ3.6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1.4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥·ー¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ÏºÆ¤Ó³èÌö¤Î¾ì¤òÂæÏÑ¤Ë°Ü¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×³«Ëë¸å¤Ë¥³¥Æ¥£¡¦¥¯¥éー¥¯¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¤·¤¿Åçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ø°ÜÀÒ¡£8»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÆ±10.4ÆÀÅÀ4.3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1.3¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢11·î27Æü¤ËÁÐÊý¹ç°Õ¤Î·ÀÌó²ò½ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥ë¥¸¥ç¥Ó¤Ï¸ø¼°HP¤Ç¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¥¢¥ë¥Æ¥£ー¥êÀéÍÕ¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤¥¨¥Ê¥¸ー¤ÈÀï¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆËè»î¹çÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·µï²Â±ÑÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤Ï¡Ö¹â¿ÈÄ¹¤Ê¤¬¤é¡¢´ïÍÑ¤Ê¥Üー¥ë¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥É¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Áー¥à¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æâ³°Ìä¤ï¤ºÆÀÅÀ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¹â¤¤¥·¥åー¥È¥¹¥¥ë¤Ï¡¢¥³ー¥È¾å¤ÎÃç´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢A-xx ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤âÂç¤¤ÊÍ¦µ¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÃæ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¥Áー¥à¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤Ç®¤¤¤´À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢6¾¡12ÇÔ¤ÇB1ÅìÃÏ¶è¤Î9°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ëAÀéÍÕ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥¢¥·¥å¥êー¤¬±¦É¨Á°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤ª¤è¤Ó³°Â¦È¾·îÈÄÂ»½ý¤Ç¥¤¥ó¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¡£6Æü¡¢7Æü¤ÎÂè12Àá¤ÏÅ¨ÃÏ¤Î¤ª¤ª¤¤Ë¥¢¥êー¥ÊÉñ½§¤ÇÂçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£