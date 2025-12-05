　Jリーグは5日、U-16 Jリーグ選抜を編成して国内合宿を行うと発表した。

　10月から実施している海外指導者招聘プロジェクトの一環で、Jリーググローバルフットボールアドバイザーとして招聘した、ベンフィカなどで監督歴を持つロジャー・シュミット氏(58)を監督にして、コーチにも内田篤人氏や藤本淳吾氏といった元日本代表選手を招へいする。

　日程は12月8日から12日までで、最終日には紅白戦を実施する。

▽監督

ロジャー・シュミット(Jリーググローバルフットボールアドバイザー)

▽コーチ

内田篤人(Jリーグ特任理事)

藤本淳吾(横浜F・マリノス)

長嶺寛明(Jリーグ)

▽GKコーチ

岡本昌弘(ジェフユナイテッド千葉)

▽フィジカルコーチ

ベンジャミン・クーゲル

▽テクニカルスタッフ

渡邊大(JFAテクニカルハウス)

吉村俊希(モンテディオ山形)

▽GK

佐々木翔大(ブラウブリッツ秋田U-18)

佐藤大翔(浦和レッズユース)

長井京志郎(ロアッソ熊本ユース)

▽DF

米湊勇弥(サガン鳥栖U-18)

古田悠悟(横浜FCユース)

門馬永綺(ベガルタ仙台ユース)

吉原希音(V・ファーレン長崎U-18)

岡元侑大(ガンバ大阪ユース)

草野陸(横浜F・マリノスユース)

川井謙真(ヴァンフォーレ甲府U-18)

クスタース座波(ジェフユナイテッド千葉U-18)

原田爽潤(東京ヴェルディユース)

▽MF

中野寛基(FC東京U-18)

今廣遥碧(川崎フロンターレU-18)

品川維風(アビスパ福岡U-18)

岡崎葵(セレッソ大阪U-18)

今村涼弥(横浜F・マリノスユース)

大木颯(柏レイソルU-18)

伊澤璃来(サガン鳥栖U-18)

古川蒼空(北海道コンサドーレ札幌U-18)

井内庸介(名古屋グランパスU-18)

▽FW

滝澤周生(鹿島アントラーズユース)

高橋成海(サンフレッチェ広島F.Cユース)

石渡智也(鹿島アントラーズユース)

平井一輝(ロアッソ熊本ユース)