RADWIMPS『紅白歌合戦』出場決定！「大好きな『あんぱん』に、ぱんぱんの感謝と愛を込めて演奏させて頂きます」

12月31日にNHK総合他で放送される『第76回NHK紅白歌合戦』にRADWIMPSが出場することが決定した。2016年（第67回）、2019年（第70回）に続き3回目の出場となる。

2025年11月にメジャーデビュー20周年を迎えたRADWIMPS。ジャンルに捉われない音楽性と恋愛から死生観までを哲学的に、情緒的に描いた歌詞で、思春期を過ごす世代を中心に幅広い層に大きな支持を受けてきた。

4年ぶりに発表したニューアルバムがチャート1位を獲得、彼らが手掛けたNHK連続テレビ小説『あんぱん』の主題歌「賜物」も大きな話題になった。

今年の紅白のステージではメジャーデビュー20周年を記念したメドレーを披露する。