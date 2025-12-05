RADWIMPS『紅白歌合戦』出場決定！「大好きな『あんぱん』に、ぱんぱんの感謝と愛を込めて演奏させて頂きます」
12月31日にNHK総合他で放送される『第76回NHK紅白歌合戦』にRADWIMPSが出場することが決定した。2016年（第67回）、2019年（第70回）に続き3回目の出場となる。
2025年11月にメジャーデビュー20周年を迎えたRADWIMPS。ジャンルに捉われない音楽性と恋愛から死生観までを哲学的に、情緒的に描いた歌詞で、思春期を過ごす世代を中心に幅広い層に大きな支持を受けてきた。
4年ぶりに発表したニューアルバムがチャート1位を獲得、彼らが手掛けたNHK連続テレビ小説『あんぱん』の主題歌「賜物」も大きな話題になった。
今年の紅白のステージではメジャーデビュー20周年を記念したメドレーを披露する。
■RADWIMPS コメント
大好きな「あんぱん」に、ぱんぱんの感謝と愛を込めて演奏させて頂きます。
バンドとしてもメジャーデビュー20周年の節目に、出場できることを嬉しく思います。
よろしくお願いします。
■番組情報
NHK総合『第76回NHK紅白歌合戦』
12/31（水）19:20～23:45
NHK ONE（新NHKプラス）にて同時・見逃し配信
らじる★らじるにて同時・聴き逃し配信
『第76回NHK紅白歌合戦』番組サイト
https://www.nhk.or.jp/kouhaku/
RADWIMPS OFFICIAL SITE
https://radwimps.jp/