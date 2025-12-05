[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇108銘柄・下落82銘柄（東証終値比）
12月5日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは220銘柄。東証終値比で上昇は108銘柄、下落は82銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は53銘柄。うち値上がりが36銘柄、値下がりは7銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は50円高となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の5日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6615> ＵＭＣエレ 425 +70（ +19.7%）
2位 <2764> ひらまつ 136 +16（ +13.3%）
3位 <4664> ＲＳＣ 1700 +179（ +11.8%）
4位 <4176> ココナラ 350 +30（ +9.4%）
5位 <4516> 日本新薬 5356 +333（ +6.6%）
6位 <8918> ランド 9.5 +0.5（ +5.6%）
7位 <5216> 倉元 132.5 +5.5（ +4.3%）
8位 <3854> アイル 2470 +101（ +4.3%）
9位 <6856> 堀場製 15875 +610（ +4.0%）
10位 <4978> リプロセル 163 +6（ +3.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3656> ＫＬａｂ 227.7 -46.3（ -16.9%）
2位 <281A> インフォメテ 383.1 -68.9（ -15.2%）
3位 <6433> ヒーハイスト 665.6 -44.4（ -6.3%）
4位 <3733> ソフトウェア 13600 -790（ -5.5%）
5位 <6040> 日本スキー 480 -25（ -5.0%）
6位 <7138> ＴＯＲＩＣＯ 142 -7（ -4.7%）
7位 <3113> ＵＮＩＶＡ 60.2 -2.8（ -4.4%）
8位 <4658> 日本空調 1165 -54（ -4.4%）
9位 <2901> Ｗディッシュ 364 -14（ -3.7%）
10位 <2353> 日本駐車場 260 -9（ -3.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7912> 大日印 2561 +28.5（ +1.1%）
2位 <9984> ＳＢＧ 19410 +125（ +0.6%）
3位 <7186> 横浜ＦＧ 1265.3 +7.8（ +0.6%）
4位 <8601> 大和 1311.4 +7.9（ +0.6%）
5位 <6471> 日精工 957 +4.5（ +0.5%）
6位 <6506> 安川電 4815 +19（ +0.4%）
7位 <9434> ＳＢ 216 +0.8（ +0.4%）
8位 <7013> ＩＨＩ 3030 +11.0（ +0.4%）
9位 <7751> キヤノン 4545 +15（ +0.3%）
10位 <4704> トレンド 7190 +23（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8801> 三井不 1741 -10.0（ -0.6%）
2位 <7211> 三菱自 362 -0.8（ -0.2%）
3位 <1803> 清水建 2640 -5.5（ -0.2%）
4位 <2914> ＪＴ 5730 -11（ -0.2%）
5位 <7203> トヨタ 3029 -3.0（ -0.1%）
6位 <4506> 住友ファーマ 2439 -2.0（ -0.1%）
7位 <2502> アサヒ 1740 -0.5（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の5日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6615> ＵＭＣエレ 425 +70（ +19.7%）
2位 <2764> ひらまつ 136 +16（ +13.3%）
3位 <4664> ＲＳＣ 1700 +179（ +11.8%）
4位 <4176> ココナラ 350 +30（ +9.4%）
5位 <4516> 日本新薬 5356 +333（ +6.6%）
6位 <8918> ランド 9.5 +0.5（ +5.6%）
7位 <5216> 倉元 132.5 +5.5（ +4.3%）
8位 <3854> アイル 2470 +101（ +4.3%）
9位 <6856> 堀場製 15875 +610（ +4.0%）
10位 <4978> リプロセル 163 +6（ +3.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3656> ＫＬａｂ 227.7 -46.3（ -16.9%）
2位 <281A> インフォメテ 383.1 -68.9（ -15.2%）
3位 <6433> ヒーハイスト 665.6 -44.4（ -6.3%）
4位 <3733> ソフトウェア 13600 -790（ -5.5%）
5位 <6040> 日本スキー 480 -25（ -5.0%）
6位 <7138> ＴＯＲＩＣＯ 142 -7（ -4.7%）
7位 <3113> ＵＮＩＶＡ 60.2 -2.8（ -4.4%）
8位 <4658> 日本空調 1165 -54（ -4.4%）
9位 <2901> Ｗディッシュ 364 -14（ -3.7%）
10位 <2353> 日本駐車場 260 -9（ -3.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7912> 大日印 2561 +28.5（ +1.1%）
2位 <9984> ＳＢＧ 19410 +125（ +0.6%）
3位 <7186> 横浜ＦＧ 1265.3 +7.8（ +0.6%）
4位 <8601> 大和 1311.4 +7.9（ +0.6%）
5位 <6471> 日精工 957 +4.5（ +0.5%）
6位 <6506> 安川電 4815 +19（ +0.4%）
7位 <9434> ＳＢ 216 +0.8（ +0.4%）
8位 <7013> ＩＨＩ 3030 +11.0（ +0.4%）
9位 <7751> キヤノン 4545 +15（ +0.3%）
10位 <4704> トレンド 7190 +23（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8801> 三井不 1741 -10.0（ -0.6%）
2位 <7211> 三菱自 362 -0.8（ -0.2%）
3位 <1803> 清水建 2640 -5.5（ -0.2%）
4位 <2914> ＪＴ 5730 -11（ -0.2%）
5位 <7203> トヨタ 3029 -3.0（ -0.1%）
6位 <4506> 住友ファーマ 2439 -2.0（ -0.1%）
7位 <2502> アサヒ 1740 -0.5（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース