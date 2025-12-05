　12月5日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは220銘柄。東証終値比で上昇は108銘柄、下落は82銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は53銘柄。うち値上がりが36銘柄、値下がりは7銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は50円高となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の5日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6615>　ＵＭＣエレ　　　　　425　　+70（ +19.7%）
2位 <2764>　ひらまつ　　　　　　136　　+16（ +13.3%）
3位 <4664>　ＲＳＣ　　　　　　 1700　 +179（ +11.8%）
4位 <4176>　ココナラ　　　　　　350　　+30（　+9.4%）
5位 <4516>　日本新薬　　　　　 5356　 +333（　+6.6%）
6位 <8918>　ランド　　　　　　　9.5　 +0.5（　+5.6%）
7位 <5216>　倉元　　　　　　　132.5　 +5.5（　+4.3%）
8位 <3854>　アイル　　　　　　 2470　 +101（　+4.3%）
9位 <6856>　堀場製　　　　　　15875　 +610（　+4.0%）
10位 <4978>　リプロセル　　　　　163　　 +6（　+3.8%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3656>　ＫＬａｂ　　　　　227.7　-46.3（ -16.9%）
2位 <281A>　インフォメテ　　　383.1　-68.9（ -15.2%）
3位 <6433>　ヒーハイスト　　　665.6　-44.4（　-6.3%）
4位 <3733>　ソフトウェア　　　13600　 -790（　-5.5%）
5位 <6040>　日本スキー　　　　　480　　-25（　-5.0%）
6位 <7138>　ＴＯＲＩＣＯ　　　　142　　 -7（　-4.7%）
7位 <3113>　ＵＮＩＶＡ　　　　 60.2　 -2.8（　-4.4%）
8位 <4658>　日本空調　　　　　 1165　　-54（　-4.4%）
9位 <2901>　Ｗディッシュ　　　　364　　-14（　-3.7%）
10位 <2353>　日本駐車場　　　　　260　　 -9（　-3.3%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7912>　大日印　　　　　　 2561　+28.5（　+1.1%）
2位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　19410　 +125（　+0.6%）
3位 <7186>　横浜ＦＧ　　　　 1265.3　 +7.8（　+0.6%）
4位 <8601>　大和　　　　　　 1311.4　 +7.9（　+0.6%）
5位 <6471>　日精工　　　　　　　957　 +4.5（　+0.5%）
6位 <6506>　安川電　　　　　　 4815　　+19（　+0.4%）
7位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　　216　 +0.8（　+0.4%）
8位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 3030　+11.0（　+0.4%）
9位 <7751>　キヤノン　　　　　 4545　　+15（　+0.3%）
10位 <4704>　トレンド　　　　　 7190　　+23（　+0.3%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8801>　三井不　　　　　　 1741　-10.0（　-0.6%）
2位 <7211>　三菱自　　　　　　　362　 -0.8（　-0.2%）
3位 <1803>　清水建　　　　　　 2640　 -5.5（　-0.2%）
4位 <2914>　ＪＴ　　　　　　　 5730　　-11（　-0.2%）
5位 <7203>　トヨタ　　　　　　 3029　 -3.0（　-0.1%）
6位 <4506>　住友ファーマ　　　 2439　 -2.0（　-0.1%）
7位 <2502>　アサヒ　　　　　　 1740　 -0.5（　-0.0%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

