日本バレーボール協会会長でタレントの川合俊一（62）が5日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、パリコレ出演の秘話を語った。

川合は現役引退後の94年、31歳の時にパリコレに出演している。自身のSNSで当時の写真を披露し、話題になった。

出演のいきさつについても説明した。「MA−JI MASATOMO（マージ・マサトモ）って、今、名前変わったんですけど、マサトモさんというメーカーがあって、日本人の方なんですけど」。ファッションデザイナー山地正倫周氏が手掛ける同ブランドの服を愛用していたといい、「よくそこの洋服を買っていたんですよ。もの凄いかっこ良かったから。大きいサイズもあって。あまりいっぱい作らないんですよ。かぶることもあまりなくて」と説明した。

同ブランドは当時、パリコレに出展しており、お得意様だった川合にモデルとして声が掛かったという。「よく買いに行っていた時に、正倫さんが“次、アジアチックなテーマでやるから、出てくれませんかね？”って。“ああ、全然いいですよ”って、出ることになって」と振り返った。

川合は195センチという長身。「ヨーロッパ中、世界中からモデルが来て、選ばれて。でも一番デカかった。俺が。世界の舞台でも大きい方だった」と、鼻高々だった。