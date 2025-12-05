ベスト4が決定！ 準決勝は東⼥体大vs明海大、鹿屋大vs筑波大に【全日本インカレ女子】

5日（金）、第72回秩父宮賜杯全日本バレーボール大学女子選手権大会ミキプルーンスーパーカレッジバレー2025の準々決勝が行われた。

全国の大学チームが「大学日本一」の座をかけて競い合う全日本インカレ。大会4日目、全64校の中からベスト8入りを果たした大学が火花を散らした。

大会3連覇を狙う筑波大学は、前回大会で5位の成績を残している順天堂大学相手にストレートで勝利。また、関東大学女子1部バレーボールリーグ戦において春季、秋季大会ともに優勝を果たした東京⼥⼦体育⼤学は日本女子体育大学に危なげなく、そして明海大学は日本大学を寄せ付けず、どちらもストレートで勝利して準決勝に駒を進めた。

準々決勝で唯一のフルセットとなったのは、鹿屋体育大学vs福岡大学の一戦。交互にセットを取り合い、白熱した試合が展開されるが、最終セットを制し今大会のベスト4に入ったのは、西日本バレーボール大学女子選手権大会（西日本インカレ）優勝の鹿屋体育大学となった。

5日（金）準々決勝の結果と、6日（土）に行われる準決勝の組み合わせは以下の通り。

■12月5日（金）全日本インカレ女子 準々決勝 試合結果

★東京⼥⼦体育⼤学 3-0 日本女子体育大学

⽇本⼤学 0-3 明海大学★

★鹿屋体育大学 3-2 福岡大学

順天堂大学 0-3 筑波大学★



■12月6日（土）全日本インカレ女子 準決勝 組み合わせ

東京⼥⼦体育⼤学 vs 明海大学

鹿屋体育大学 vs 筑波大学

