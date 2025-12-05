専修大が第3戦に続く大逆転勝利！ 早稲田はここまで失セット0で準決勝へ【全日本インカレ男子】

5日（金）、第78回秩父宮賜杯全日本バレーボール大学男子選手権大会ミキプルーンスーパーカレッジバレー2025の準々決勝が行われた。

全国の大学チームが「大学日本一」の座をかけて競い合う全日本インカレ。大会4日目、全64校の中からベスト8入りを果たした大学が火花を散らした。

関東大学男子1部バレーボールリーグ戦において春季、秋季大会ともに優勝を果たしており、今大会ここまで失セット0の早稲田大学が準々決勝でも強さを見せ、西日本バレーボール大学男子選手権大会（西日本インカレ）ベスト4の中京大学を圧倒しストレートで勝利。また近畿大学が西日本インカレ優勝の大阪産業大学をセットカウント3-1で下して準決勝に進んだ。

一方で2試合はフルセットに。5セット中3セットがデュースにもつれる大激闘を繰り広げたのは、国士舘大学vs明治大学。最終的には秋季リーグで4位だった国士舘大学が、同大会準優勝の明治大学を破った。そして、前回大会優勝校・専修大学は、順天堂大学に2セットダウンで後がないところから巻き返しを見せる。第3、第4セットは20点台にのせさせることなくセットを連取し、その勢いのまま最終セットの接戦を制し、3回戦に続くフルセットでの見事な大逆転勝利でベスト4に進出した。

5日（金）準々決勝の結果と、6日（土）に行われる準決勝の組み合わせは以下の通り。

■12月5日（金）全日本インカレ男子 準々決勝 試合結果

★早稲田大学 3-0 中京大学

大阪産業大学 1-3 近畿大学★

明治大学 2-3 国士舘大学★

順天堂大学 2-3 専修大学★



■12月6日（土）全日本インカレ男子 準決勝 組み合わせ

早稲田大学 vs 近畿大学

国士舘大学 vs 専修大学

