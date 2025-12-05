大相撲の元大関・小錦でタレントのKONISHIKI（61）の妻・千絵さんが、5日までに自身のインスタグラムを更新。「感謝」の気持ちを記した。

「腎臓移植から1年が経ちました…」とつづった千絵さんは、「1年前の今日の今頃は2人とも手術室にいました。手術するまでの1年間はとても辛い日々が続いていました…でも色んな方々に支えられて、無事に手術が出来て、1年間健康に過ごせた事に感謝の想いでいっぱいです…支えて下さった皆さん本当に本当にありがとうございます」と、感謝の気持ちを記した。

小錦は昨年6月に体調が悪化。12月に千絵さんから腎臓提供され、移植手術を受けている。当時、小錦は自身のインスタグラムで「今はそばじゃなくて“中”にいる。嫁に感謝です」と投稿していた。

千絵さんは「こうして普通に生活出来る事は当たり前じゃなく、1日1日がかけがえのない日々なんだと改めて感じています…健康第一！健康であれば何でも出来る！これからの1年も日々を大切に生きて行きたいと思います」と投稿し、幸せをかみ締めた。

この投稿には「世界一の夫婦愛」「末長くお幸せに」「健康って貴いですね」「おふたりの笑顔、とっても素敵です」などのコメントが集まっていた。