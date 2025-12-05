12月4日、バラエティ番組『櫻井・有吉THE夜会』（TBS系）が放送。ゲストで登場した女優の高島礼子がプライベートを公開したが、その美貌が話題となっている。

「真夜中なのに忙しい人たち」というテーマで、高島は深夜に “爆食い” するという驚きの行動を公開したのだが……。

「高島さんは、夜10時から友人と待ち合わせしてカフェで大ぶりなパフェを堪能。その後、食べたぶんを “消費” するため、新宿から自宅までウオーキングして帰る予定でしたが、途中で24時間営業のラーメン店を発見。すかさず、ラーメンにライスをつけて食べていました。

さらに、ラーメン店を後にすると、コンビニで小さなシュークリームが複数入ったデザートを購入。シュークリームを頬張りながら帰路につきました」（テレビ局関係者）

スタジオに登場した高島は、黒のワンピースを着用。短い袖からは、ほっそりとした腕が目立っていた。そのためXでは、爆食をしてもなお、美貌を保つ高島に対して、《高島礼子かわらなさすぎじゃね？かわいすぎん？》《還暦とかマジか見えないわ美しい…》などの驚きの声があがっていた。

「番組のVTRでも、よく歩くと話していた高島さん。1日6000歩以上は目指したいといい、銀座から渋谷まで2時間ほど歩いたこともあるとか。さらに、早歩きとゆっくり歩きを繰り返すなど、無意識にダイエット効果の高い動きをしていたそうです」（前出・テレビ局関係者）

一方で、こうした “意識の高さ” だけが美の秘訣ではなさそうだ。

「現在、61歳でベテラン女優としての地位を確立している高島さん。ストイックに見えますが、途中のラーメン店やデザートの誘惑に心揺さぶられる姿は、親近感が湧くものでした。ストイックすぎないストレスフリーな心持ちが、美貌をキープする秘訣なのかもしれません」（前出・テレビ局関係者）

高島の “爆食い” と “美貌” の両立は今後も続きそうだ。