中島歩＆草川拓弥主演「俺たちバッドバーバーズ」高良健吾が約7年ぶりにテレ東出演決定！レギュラーキャスト勢ぞろいの60秒予告映像も解禁！

２０２６年１月９日放送スタート！

脚本・監督：阪元裕吾／主演：中島歩＆草川拓弥

ドラマ２５「俺たちバッドバーバーズ」

“理容室”を舞台に繰り広げられる新感覚アクションコメディー！

高良健吾が約７年ぶりにテレ東出演！

レギュラーキャスト勢ぞろいの６０秒予告映像も解禁！

さらに、先行試写会＆制作発表記者会見へのご招待や

「ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！」の

お正月再放送＆期間限定無料配信など新情報盛りだくさん！

テレ東では、2026年1月9日から、中島歩＆草川拓弥ダブル主演のドラマ25「俺たちバッドバーバーズ」（毎週金曜深夜24時42分～）を放送します。

本作は、熱狂的なファンを多く抱える「ベイビーわるきゅーれ」シリーズやスマッシュヒットとなった映画「ネムルバカ」の阪元裕吾監督とテレビ東京が、昨年放送され話題を呼んだ「ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！」に続き、2度目のタッグで送る“理容師アクションコメディー“です。舞台となるのは、田舎町にひっそりと佇むレトロな雰囲気の月白理容室。一見、普通の理容室だが店主の月白司には裏の顔があった―。表の顔は理容師、裏の顔は客が持ってきた表社会では解決できないトラブルを力で解決する裏用師（リヨウシ）。ひょんなことから月白理容室に住み込みで働くことになる元美容師の日暮歩（中島歩）と店主の月白司（草川拓弥）が、不器用ながらも様々な依頼を引き受け、依頼人の髪と人生を整えていく様を描きます。

この度、日暮と月白に大きく関わる重要人物でありながら、得体のしれない謎だらけの男・佐々木しんのすけ役として、高良健吾の出演が決定しました。高良のテレ東ドラマ出演は、2019年3月放送の「二つの祖国」以来、約7年ぶりとなります。さらに、「オレババ」がどんな物語なのか、そして登場人物たちがそれぞれどんなキャラクターなのかが分かる60秒予告映像も完成しました。これを見れば“理容師アクションコメディー”とは、“裏用師”とは…がわかる映像になっています。

▼60秒予告映像

URL：https://youtu.be/1pONge9xKCs

≪役紹介・出演者コメント≫

■高良健吾（佐々木しんのすけ／ささきしんのすけ役）

日暮＆月白と大きく関わることになる謎の男。

【コメント】

面白いスタッフ、キャストの中に参加する事ができて嬉しかったです。

現場では、主演2人の芝居が面白くて、自分の役であるしんのすけがブレそうになる事が多かったです。主演2人の楽しいお芝居に、役として巻き込まれないように気をつけていました。実際、上がってきた映像を見ても、主演2人はもちろん、キャストみなさんの芝居が面白くて、物語が面白くて、最後まで一気に見ました。続きが気になって途中でやめることができませんでした。この連続ドラマが今の世の中にどう伝わるのかとても気になります。とても好きな作品なので多くの人に見てほしいです。

＼先行試写会＆制作発表記者会見にご招待！／

初回放送前日となる1月8日（木）に、先行試写会と制作発表会見の実施が決定しました。「オレババ」を一足先に観ていただき、宣伝にご協力いただける方を抽選でご招待します。

開催日：2026年1月8日（木）

場 所：都内某所

登壇者：中島歩、草川拓弥、高良健吾、阪元裕吾監督（予定）

応募フォームURL：https://x.gd/mRzwL

応募受付期間：12月5日（金）17時～12月17日（水）23時59分

※時間と場所は当選者のみお知らせいたします。

＼阪元裕吾監督の人気作「ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！」の

イッキ見再放送＆期間限定無料配信が決定！／

「俺たちバッドバーバーズ」と同じく、阪元裕吾監督が脚本・監督を務めた「ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！」の地上波でのお正月再放送とTVerでの期間限定無料再配信が決定しました！

【再放送スケジュール】

1月1日（木）26時15分～29時45分：1話～7話

1月2日（金）26時50分～27時55分：8話～9話

※放送時間は変更になる場合がございます。

※テレビ東京ほかにて放送予定。

【再配信スケジュール】

１・２話：12月26日（金）17時00分～2026年1月28日（水）23時59分

３・４話：12月27日（土）17時00分～2026年1月24日（土）23時59分

５・６話：12月28日（日）17時00分～2026年1月25日（日）23時59分

７・８話：12月29日（月）17時00分～2026年1月26日（月）23時59分

９・10話：12月30日（火）17時00分～2026年1月27日（火）23時59分

11話・12話：12月31日（水）17時00分～2026年1月28日（水）23時59分

≪「ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！」イントロダクション≫

社会になじめないちさと（髙石あかり）とまひろ（伊澤彩織）は殺し屋協会に所属しながら、マネージャー・須佐野（飛永翼）から与えられる任務を淡々とこなしていた。そんな中、まひろは自分を尾行した男を返り討ちにしてしまうが、男の正体は協会で一大プロジェクトを任される夏目敬（草川拓弥）だった。瀕死の夏目は、応酬として殺しの又請けを二人に持ちかけるが…。

≪「俺たちバッドバーバーズ」イントロダクション≫

表の顔は理容師、裏の顔は…裏用師（リヨウシ）！

田舎町にひっそりと佇むレトロな雰囲気の理容室。

そこで働く2人の男には、裏の顔があった。

「あなたの人生、300万で整えます」

裏用師は、表社会では解決できないどんな問題も引き受け、

依頼人の乱れた人生を整え、髪を切る。

不器用な2人の男が運営するふしぎな理容室が、

今日も誰かの再出発を見送ります。



≪番組概要≫

【タイトル】 ドラマ25「俺たちバッドバーバーズ」

【放送日時】 2026年１月9日スタート 毎週金曜深夜24時42分～25時13分

※ＢＳテレ東でも2026年1月12日スタート 毎週月曜深夜24時00分～24時30分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第１話から最新話まで独占見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/sril41r09a

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/badbarbers/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【脚本】 阪元裕吾 オノ・マサユキ

【監督】 阪元裕吾 平波亘 泉原航一

【アクション監督】 Rio

【主演】 中島歩 草川拓弥

【出演】 原田琥之佑 吉田美月喜 濱田龍臣 ／ 後藤剛範 高良健吾

【オープニングテーマ】 須田景凪 「リベラ」（A.S.A.B）

【エンディングテーマ】 ポルカドットスティングレイ 「Boy Boy」（ユニバーサルシグマ）

【プロデューサー】 加瀬未奈（テレビ東京）鈴木祐介（ライツキューブ）角田陸（TOKYO CALLING）

大島康寛（東北新社）中澤研太（東北新社）

【制作】 テレビ東京 ライツキューブ

【制作協力】 TOKYO CALLING 東北新社

【製作著作】 「俺たちバッドバーバーズ」製作委員会

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/badbarbers/

【公式X】 @tx_badbarbers

【公式Instagram】 @tx_badbarbers

【公式TikTok】 @tx_badbarbers

【公式ハッシュタグ】 #オレババ

