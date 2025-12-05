「ドラゴンクエスト VI 幻の大地」スマホ版が40％OFFに！ 12月14日までセール開催中発売30周年を記念
【スマートフォン版「ドラゴンクエスト VI 幻の大地」発売30周年記念セール】 開催期間：12月5日～12月14日
タイトル : 「ドラゴンクエスト VI 幻の大地」
(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
スクウェア・エニックスは、「スマートフォン版『ドラゴンクエスト VI 幻の大地』発売30周年記念セール」を12月5日から12月14日まで開催する。
本セールは、1995年12月9日にスーパーファミコンで登場した「ドラゴンクエスト VI 幻の大地」の発売30周年を記念したもの。期間中は、AppStore、GooglePlay ストア、Amazon アプリストアで配信中のスマートフォン版「ドラゴンクエスト VI 幻の大地」が通常2,400円のところ、40％OFFの1,440円で購入できる。
価格 : 2,400円 → 1,440円 (40%OFF)
セール期間：12月5日（金）～ 12月14日（日）
※追加課金は発生しません。
Developed by: ArtePiazza