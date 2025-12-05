『セックス・アンド・ザ・シティ』サマンサ役キム・キャトラル、14歳年下恋人と結婚！
『セックス・アンド・ザ・シティ』のサマンサ役で知られるキム・キャトラル（69）が、14歳年下の音響エンジニアの恋人ラッセル・トーマス（55）と、ロンドンで結婚した。
【写真】キム・キャトラルと14歳年下の恋人ラッセル・トーマス
Peopleによると、2人は現地時間12月4日、ロンドンのチェルシー・オールド・タウン・ホールにて、親しい知人12人が見守るなか、永遠の愛を誓ったようだ。同サイトでは結婚式の写真も紹介されている。
キムがウェディングドレスの代わりに身に付けたのは、ディオールによるシャンパンカラーのジャケットと、プリーツの入りのドット柄チュールスカートのセットアップ。『セックス・アンド・ザ・シティ』の衣装を手掛けたことで知られるパトリシア・フィールドが、彼女のためにスタイリングしたものだそう。これに、コーネリア・ジェームスによるグローブと、フィリップ・トレイシーのカスタムハットを合わせ、白とグリーンを基調としたブーケを手にした。
2人は2016年、キムが自身のエッセイのプロモーションのためにBBCの番組『ウーマンズ・アワー』に出演した際に出会ったそう。X（旧ツイッター）のDMを通じて親交を深めたのち、ラッセルがキムの暮らすカナダ・バンクーバーを訪れたのを機に、交際に発展。コロナ禍も一緒に過ごしていた。
2人は関係について公にしていないが、DailyMailによれば、12月1日にロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで開催された「ファッション・アワード2025」にそろって来場。その際、キムの左手薬指に光るリングを目撃されていた。
