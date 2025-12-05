『バック・トゥ・ザ・フューチャー』、公開40周年限定上映が12月12日公開 マーティ役マイケル・J・フォックスらが登場する特別映像も到着
マイケル・J・フォックス主演映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』公開40周年限定上映より、キャストが“あるアイテム”を大捜索＆奇跡の再会を収めた特別映像が解禁された。
【動画】キャストの大捜索＆奇跡の再会を収めた特別映像
1985年、全世界年間興行収入No.1を記録し、日本でも一大ムーブメントを巻き起こしたタイムトラベルSFの最高傑作『バック・トゥ・ザ・フューチャー』。製作総指揮は『E.T.』や『ジュラシック・パーク』で世界を魅了したスティーヴン・スピルバーグ、監督は後に『フォレスト・ガンプ／一期一会』でアカデミー賞（R）を受賞したロバート・ゼメキスが務めた。
時空を駆け抜けるマシンで主人公マーティが出会ったのは、高校生の両親だった――。魅力的なキャラクターたちが織り成す夢と希望に満ちた物語は、アクションもドラマも一挙に楽しめるエンターテインメントの金字塔として、今なお多くの人々の心に深く刻まれている。
そしてこのたび、公開から40周年という記念すべき節目に、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』公開40周年限定上映が12月12日よりスタート。今回の40周年記念では、史上初のIMAX（R）上映に加え、プレミアムフォーマットである4DXでの1週間限定上映が実現。世代を超えて愛され続ける普遍的な輝きに、“今しか体験できない”プレミアムな映像体験が融合し、史上最高スケールのタイムトラベルが可能になる。
本作には数々の名場面が存在するが、そのひとつを彩った“あるアイテム”が行方不明になっているという。この緊急事態に、キャストやスタッフ、さらには音楽界の実力者までを巻き込んだ大捜索キャンペーンを収めた特別映像が到着した。
物語の後半、すれ違ってしまった両親を結びつけるため、主人公マーティはダンスパーティーで大奮闘する。無事に2人を結びつけた後、アンコールとしてチャック・ベリーの「ジョニー・B.グッド」を披露。マーティがステージで熱狂的なギターソロをかき鳴らすあのシーンは、映画史に残る名場面だ。
しかし、そこで使用されたギター「ギブソン ES-345」が、なんと現在行方不明になっているのだ。映像では、マーティ役のマイケル・J・フォックスを筆頭に、ロレイン役のリー・トンプソン、マービン役のハリー・ウォーターズ・Jr、ドク役のクリストファー・ロイド、製作のボブ・ゲイルらが、このプロジェクトのために立ち上がった。
さらに、当時ギターを貸し出した楽器店オーナーや、本作の大ファンとして捜索に協力する人気ミュージシャン、ジェイソン・イズベルも登場するなど、事態は大きな広がりを見せている。
1985年以降、行方がわからなくなっているそのギターについて、リー・トンプソンは「人々にとって大きな意味を持つ、まさに“聖杯”」とコメント。そしてクリストファー・ロイドも映画のタイトルになぞらえ、深刻な面持ちで「ロスト・トゥ・ザ・フューチャー（未来へと失われてしまった）」と語り、「見つけないと、パラドックスが生じるかもしれない」と、ドクさながらに警告している。到着した特別映像には、この事態を解決すべく、真剣な眼差しで協力を呼びかける彼らの姿が収められている。
そして最大のハイライトは、捜索を呼びかけるマイケルの前に現れるサプライズゲストだ。メガホンを片手に、「申し訳ないが、音が大きすぎる」と、劇中の台詞を再現しながら登場したのはヒューイ・ルイス。冒頭のバンドオーディションで審査員役としてマーティの演奏を止めた彼が、時を超えてマイケルと笑顔で抱き合う姿は、ファンの胸を熱くするに違いない。
失われた“聖杯”の行方、そして感動の再会の全貌は、特別映像で確認してもらいたい。そして、あの最高のライブシーンと、色あせない興奮を、ぜひ劇場のスクリーンで体感してほしい。
映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』公開40周年限定上映は、12月12日よりIMAX／4DXにて1週間限定上映。
