『ジュマンジ』ファミリーの絆が素敵すぎる！ ドウェイン・ジョンソンらがカレン・ギランの誕生日をお祝い
ドウェイン・ジョンソンが、『ジュマンジ』第3弾の撮影中に迎えたカレン・ギランの誕生日を、皆で祝う様子をインスタグラムで公開。『ジュマンジ』ファミリーの素敵すぎる絆をシェアした。
【写真】おそるおそるケーキを持つケヴィン・ハートがかわいいw カレン・ギランの誕生日をお祝いする『ジュマンジ』ファミリー
ドウェインは現地時間11月30日の投稿で、ケヴィン・ハートら出演者、スタッフらとともに、ろうそくの灯ったケーキとバースデーソングで、カレンの誕生日を祝う映像を公開。「唯一無二のカレン・ギラン、誕生日おめでとう。『ジュマンジ』のセットで、君の特別な日を祝うことが出来てすごくクールだ。ケーキでケヴィンが大爆発してくれることを願ったけれど、残念ながらそうはならなかった。HBD KG!! 愛してるよ」とユーモアたっぷりに綴った。
カレンも自身のインスタグラムで、キャストやスタッフからのサプライズに大喜びする写真を公開。「何年も、このメンバーの誕生日を目撃してきました。ジュマンジファミリーが大好きだし、爆発するのに自ら進んでケーキを持つケヴィンも大好き。ジャック（・ブラック）はいなかったけれど、彼の魂はそこにいた。次回作も最高に楽しくなるから、準備しておいてね！！」と綴った。
ドウェインとケヴィン、カレン、そしてジャック・ブラックらが出演する『ジュマンジ』シリーズは、テレビゲームの世界に吸い込まれ、ゲームキャラクターと入れ替わった高校生4人が、現実世界に戻るために予測不可能なゲームをサバイバルしていくSFXアドベンチャー映画。ちなみにケヴィン演じるフランクリン・“マウス”・フィンバーは、ケーキを食べると体が爆発する属性を持つキャラクターで、今回の“ケーキ持ち”にもファンが反応している。
カレンの投稿に対し、ケヴィンは「この瞬間、俺は自ら進んで死ぬつもりだった…君の誕生日は俺たちにとってそれほど重要なんだよ（笑）大好きだ」とコメント。ファンからも誕生日祝いに混じり、「最後の写真でケーキの重みが凄く良くわかる」などと寄せられている。
またドウェインの投稿にも「新作がすでに楽しみ」「ケヴィンがキャラになり切って怖がっているのが最高」「ケヴィンの反応を待っちゃった」「スタントダブルが後ろに写っているのも最高」といった声が集まっている。
なお、ドウェインとケヴィン、カレン、ジャックは、先月ソニー・ピクチャーズ公式やシリーズの公式と共同で、正式に新作にしてファイナルとなる第3弾の撮影がスタートしたことを公表した。IMDbによると、前2作に続いてジェイク・カスダンがメガホンを取り、同じくジェフ・ピンクナーとスコット・ローゼンバーグがともに脚本を手掛ける。ストーリーなど詳しいことは明らかになっていない。2026年12月11日に米国公開の予定。
引用：「ドウェイン・ジョンソン」インスタグラム（＠therock）
「カレン・ギラン」インスタグラム（＠karengillan）
