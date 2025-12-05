中島歩×草川拓弥『俺たちバッドバーバーズ』、高良健吾の参戦決定！ レギュラーキャスト集結の60秒予告も公開
中島歩と草川拓弥がダブル主演する2026年1月9日スタートのドラマ『俺たちバッドバーバーズ』（テレビ東京系／毎週金曜24時42分）の追加キャストとして、高良健吾の出演が発表された。日暮（中島）と月白（草川）に大きく関わる重要人物でありながら、えたいの知れない謎だらけの男を演じる。併せて、レギュラーキャスト勢ぞろいの60秒予告映像も解禁となった。
【動画】『俺たちバッドバーバーズ』60秒予告
本作は、『ベイビーわるきゅーれ』シリーズや映画『ネムルバカ』の阪元裕吾監督とテレビ東京が、昨年放送された『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！』に続き、2度目のタッグで送る“理容師アクションコメディー“。
舞台となるのは、田舎町にひっそりとたたずむレトロな雰囲気の月白理容室。一見、普通の理容室だが、店主の月白司には裏の顔があった―。表の顔は理容師、裏の顔は客が持ってきた表社会では解決できないトラブルを力で解決する裏用師（リヨウシ）。ひょんなことから月白理容室に住み込みで働くことになる元美容師の日暮歩（中島歩）と店主の月白司（草川拓弥）が、不器用ながらも様々な依頼を引き受け、依頼人の髪と人生を整えていく様を描く。
高良健吾が演じるのは、日暮と月白に大きく関わる重要人物でありながら、えたいの知れない謎だらけの男・佐々木しんのすけ。高良のテレ東ドラマ出演は、2019年3月放送の『二つの祖国』以来、約7年ぶりとなる。
60秒予告映像は、これを見れば“理容師アクションコメディー”とは、“裏用師”とは…が分かる映像になっている。
初回放送前日の1月8日に、都内某所にて先行試写会と制作発表会見が実施されることも決まった。宣伝に協力してもらえる人を抽選で招待する。応募受付期間は12月5日17時〜12月17日23時59分。
ドラマ25『俺たちバッドバーバーズ』は、テレビ東京系にて2026年1月9日より毎週金曜24時42分放送。
【動画】『俺たちバッドバーバーズ』60秒予告
本作は、『ベイビーわるきゅーれ』シリーズや映画『ネムルバカ』の阪元裕吾監督とテレビ東京が、昨年放送された『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！』に続き、2度目のタッグで送る“理容師アクションコメディー“。
高良健吾が演じるのは、日暮と月白に大きく関わる重要人物でありながら、えたいの知れない謎だらけの男・佐々木しんのすけ。高良のテレ東ドラマ出演は、2019年3月放送の『二つの祖国』以来、約7年ぶりとなる。
60秒予告映像は、これを見れば“理容師アクションコメディー”とは、“裏用師”とは…が分かる映像になっている。
初回放送前日の1月8日に、都内某所にて先行試写会と制作発表会見が実施されることも決まった。宣伝に協力してもらえる人を抽選で招待する。応募受付期間は12月5日17時〜12月17日23時59分。
ドラマ25『俺たちバッドバーバーズ』は、テレビ東京系にて2026年1月9日より毎週金曜24時42分放送。