»³ËÜÀé¿Ò¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó»þÂå·à¡ØNINJA WARS¡Ù¼ç±é¡¡ºäËÜ¹À°ì´ÆÆÄ¡ß¥±¥¤¥ó¡¦¥³¥¹¥®¶¦±é¤Ç2026Ç¯ÇÛ¿®
¡¡»³ËÜÀé¿Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ºäËÜ¹À°ì´ÆÆÄ¤ÈºÆ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤àºÇ¿·ºî¡ØNINJA WARS¡Ù¤ÎÀ©ºî¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£³¤³°¸þ¤±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö24¡¿7 SAMURAI-SHINOBI¡×¤Ë¤Æ2026Ç¯°Ê¹ß¡¢Á´À¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à2¡Ù¤ÈÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡ª¡¡»³ËÜÀé¿Ò¡¢»°Ã«¹¬´î¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤µ¤é¤Ë¼Çµï¤Ø¤Î°ÕÍßÁý¤¹
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö24¡¿7 SAMURAI-SHINOBI¡×¤òÃæ¿´¤Ë2000Ëü²óÄ¶¤Î»ëÄ°¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡¢»³ËÜ¼ç±é¡¢ºäËÜ´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÁ°ºî¡ØBLACKFOX¡§Age of the Ninja¡Ù¤È¡¢ÇÛ¿®³«»ÏÄ¾¸å¤Ë115Ëü²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¤¿¡ØSHOGUN¡ÇS NINJA-¾·³ÇµÇ¦¼Ô-¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬Í»¹ç¤·¤¿ºîÉÊ¡£
¡¡¼ç±é¤Î»³ËÜÀé¿Ò¤¬¸Ñ¤Î½¸ÃÄ¤ÎÅö¼ç¡¦ÀÐÆ°Î§²Ö¤ò±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢¥±¥¤¥ó¡¦¥³¥¹¥®¡¢¿åÌîÈþµª¤é¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡£
¡¡Ì±½°¤ò¤¢¤ª¤êËëÉÜ¤Ø¤ÎËÅÈ¿¤ò¤¿¤¯¤é¤à²ø¤·¤²¤Ê¿·¶½½¡¶µ¡¦ÇòÏ¡¶µ¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤¿¸Ñ¤Î½¸ÃÄ¤ÎÅö¼ç¡¦ÀÐÆ°Î§²Ö¡Ê»³ËÜÀé¿Ò¡Ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¾·³¤«¤é¤ÎÇ¤Ì³¤ò¼õ¤±¤Æ¸½¤ì¤¿É÷ËâÇ¦¼Ô¤Î¤ª¶¬¡ÊµÜ¸¶²Ú²»¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£Î§²Ö¤È¤ª¶¬¤¿¤Á¤¬Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤Ù¤Å¨¤ÏÆ±¤¸¡¢ÆÁÀî²È¤Ëº¨¤ß¤ò»ý¤ÁÉü¶½¤ò´ê¤¦¡¢ÉþÉôÈ¾Â¢¡Ê¥±¥¤¥ó¡¦¥³¥¹¥®¡ËÎ¨¤¤¤ë°Ë²ìÇ¦¼Ô¤¿¤Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£BLACKFOX¤ÎÀ¤³¦¤ÈSHOGUN¡ÇS NINJA¤ÎÀ¤³¦¤¬¸ò¤ï¤ë¸Ñ¤Î½¸ÃÄVSÉ÷ËâÇ¦¼ÔVS°Ë²ìÇ¦¼Ô¤ÎÇ¦¼ÔÂçÀï¡áNINJA WARS¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡Ý¡£
¡¡½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤ê»³ËÜ¤Ï¡Ö¡ØBLACK FOX¡Ù¤«¤é7Ç¯¡¢³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÀÐÆ°Î§²Ö¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿µ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤½½Âå¤Îº¢¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ±ÇÁüºîÉÊ¤Î³Ú¤·¤µ¤ÈÂçÊÑ¤µ¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤¤Ã£À®´¶¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿ºäËÜ¹À°ì´ÆÆÄ¤È¶¦¤Ë¡¢Æó½½ÂåºÇ¸å¤Î½¸ÂçÀ®¤ò¡ØNINJA WARS¡Ù¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¤ó¤À¤ÈÆ®º²¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç¼«Ê¬¤ÎÁªÂò¤ËÇº¤ß¤â¤¬¤À¸¤¤Æ¤¤¤¿Î§²Ö¤Ï¡¢º£²óÅö¼ç¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ã¯¤«¤Î°Ù¤ËÀï¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤È¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¸Î¶¿¡¢µþÅÔÂÀ¿Á¤Ë¤Æ»£±Æ¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤È¤¬º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á°²ó¤Î¡ØBLACKFOX¡Ù¤¬³¤³°¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë»ëÄ°¤·¤ÆÄº¤¤È¤Æ¤âÍÆñ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¹¹¤ËÆüËÜ¤Î»þÂå·à¤ÈÆÃ»£¤ÎÅÁÅý¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î³§ÍÍ¤Î¸µ¤Ø²þ¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±½ÐÍè¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¡ØNINJA WARS¡Ù¤Î»£±Æ¤ËÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Á°ºî¡ØBLACKFOX¡§Age of the Ninja¡Ù¤È¡ØSHOGUN¡ÇS NINJA-¾·³ÇµÇ¦¼Ô-¡Ù¤ÏËÜÆü12·î5Æü17»þ¤«¤é2026Ç¯1·î5Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡¢1¥õ·î¸ÂÄê¤ÇYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö24¡¿7 SAMURAI - SHINOBI¡×¤Ë¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¸þ¤±¤ËÆÃÊÌÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ØNINJA WARS¡Ù¤Ï¡¢³¤³°¸þ¤±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö24¡¿7 SAMURAI-SHINOBI¡×¤Ë¤Æ2026Ç¯°Ê¹ß¡¢Á´À¤³¦ÇÛ¿®Í½Äê¡£
