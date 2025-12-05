やっぱり靴は『黒』が頼れる！【GU】週7で履きたい！「シャレ見えシューズ」

一点投入でコーデの引き締め役になり、多彩なカラーのアイテムを受け止めてくれる黒のシューズはやっぱり頼りになる存在。そこで今回は、ワードローブに新たに加えたい黒のシャレ見えシューズを【GU（ジーユー）】からピックアップ。フェイクファーを大胆にあしらったスリッパや甘口なバレエスニーカーといった凝ったデザインも、黒なら気軽に挑戦しやすいはず。思わずヘビロテしたくなるお気に入りの一足を探してみて！

自然にボリュームを足すスウェード調スリッパ

【GU】「フェイクムートンスリッパ」\2,990（税込）

なめらかなスウェード調の素材にフェイクファーを大胆に組み合わせた、シーズンムード抜群のスリッパ。ファーからソール部分まで黒で統一されていることで、まるで影のように足元に自然なボリュームを足してくれます。履き口だけでなく内側にもフェイクファーを使用。「熱を外に逃がしにくい保温機能付き」（公式ECサイトより）のため、冬本番もヘビロテできる一足になりそう！

鮮度の高いバレエスニーカーは黒なら甘さ控えめ

【GU】「ギャザーバレエスニーカー」\2,990（税込）※12月中旬発売予定

バレエシューズをベースにしたデザインに、スニーカーらしい気楽な履き心地にもこだわった新鮮な一足。履き口のギャザーディテールと太めのリボンが愛らしく、一点投入で足元からコーデの鮮度を高めてくれそうです。色味が辛口な黒なら可愛らしく寄りすぎないので、大人世代もトライしやすいはず。

無骨なフォルムが存在感を放つチロリアンシューズ

【GU】「ボリュームソールチロリアンシューズ」\1,990（税込）

無骨なフォルムが足元に存在感を放つチロリアンシューズ。ラフになりすぎず、真面目に振りすぎない遊び心のあるデザインは、大人のカジュアルコーデにクラシカルなムードを演出するのにうってつけ。艶のある黒は色や素材の主張が控えめなので、ほかのカラーアイテムとも組み合わせやすそうです。ブーツに代わる新たな選択肢としてチェックしてみて。

軽量仕様が嬉しいソックスブーツでスタイルアップ

【GU】「リブニットソックスブーツ」\3,990（税込）

足元の物足りなさを埋めるのに重宝するボリュームソールのソックスブーツ。「厚底なのに軽量」（公式ECサイトより）のため、毎日頼りたくなるような楽な履き心地に期待できます。重厚感のある下重心のフォルムと黒の色味に対し、リブニット素材で引き締まった足首のコントラストが、スタイルアップ効果も手助けしてくれそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ