相次ぐクマの出没を受けて、行政と住民との間で鳥獣被害対策やそのサポートを行う「中間支援組織」の設置を山形県が進めていることが5日、分かりました。再来年（2027年）4月の業務開始を目指すとしています。



これは県議会12月定例会で吉村知事が明らかにしたものです。

ことし5月に設置された県と35市町村などで組織する「県鳥獣被害防止協議会」は、行政と住民との間でクマなどの鳥獣対策やサポートを行う「中間支援組織」の設置を想定し、市町村の意見を集約してきました。

市町村からは市街地にクマが出没した場合、自治体の職員の負担が大きいことや猟友会メンバーの高齢化などの課題が挙げられていました。

こうした課題に対応するため、「中間支援組織」はクマの捕獲、駆除のほかに自治会などに対して防止柵設置の指導を行うことなどが業務として想定されています。



吉村知事「今後は協議会において、中間支援組織が担う詳細な業務や体制、費用などを含め、より具体的な検討に入り、令和9年4月の業務開始を目指す考え」



県は今後、他県の導入事例を参考にしながら再来年4月の運用開始に向けて業務内容や体制について協議を進めるとしています。

