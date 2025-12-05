去年、首都圏を震撼させた闇バイト強盗事件。このうち千葉県市川市の事件に指示役として関わったとみられる男4人が逮捕されました。「指示役」の逮捕は、一連の事件では初めてです。

去年8月から11月にかけて首都圏で相次いだ「闇バイト」による強盗事件。横浜市の事件では、住人の男性が死亡する事態に発展しました。

記者

「事件があったのは横浜の閑静な住宅街で、この道を150メートルほど先に行った住宅で男性の遺体が見つかっていて…」

死亡した男性は発見時、手足が縛られた状態だったといいます。

一連の強盗事件として東京、神奈川、千葉、埼玉で合わせて18件が認定され、これまでに「実行役」や「現金回収役」など51人が逮捕されていました。

そして、きょう。

警視庁 親家和仁 刑事部長

「警察においては、被害に遭われた方の怒りに応え、また、多くの国民の皆様の不安感を払拭すべく、1年余にわたり全力で捜査にあたり、首謀者の検挙に至りました」

記者

「村上容疑者を乗せた車が警視庁新宿署に入ります」

警視庁などの合同捜査本部は、ともに職業・住居不詳の、▼福地紘人容疑者（26）や、▼村上迦楼羅容疑者（27）ら4人を逮捕したと発表しました。

4人は去年10月、「実行役」の別の男3人と共謀し、千葉県市川市の住宅に押し入り住人の女性（当時50）に暴行を加えて大けがをさせ、現金を奪った疑いなどがもたれていて、実行役に犯行を指示していたとみられています。

女性は住宅から連れ去られ、およそ20時間後に埼玉県川越市の宿泊施設で保護されました。

女性の母親

「（事件後に娘と）会ったらもうボロボロでね。かわいそうに…」

女性の弟

「（女性は）肋骨あばらが2本折れて、顔面も2〜3倍に膨れ上がっちゃってる」

今回、逮捕された4人はどういった人物なのか。福地容疑者の母親は。

福地容疑者の母

「東京に行ってから、初めはバーで雇われ店長をやっていると言っていたけど、そのあとの仕事はわかりません。『悪いことをしないでね』と口すっぱく言っていたのに」

また祖母は去年、実家に顔を出した福地容疑者と会話をしたと話します。

福地容疑者の祖母

「紘人一人、顔ちょっと見せて行っちゃった。東京にいるって言ってました。素直で優しかったです」

捜査関係者によりますと、福地容疑者らは、「匿名・流動型犯罪グループ」＝「トクリュウ」のメンバー。秘匿性の高い通信アプリ「シグナル」で9つのアカウントを使って、実行役らに指示を出していたとみられています。

合同捜査本部は引き続き、事件の全容解明に向け捜査を進める方針です。