¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¾®Ã«Ìò¡¦²¼Àî¶³Ê¿¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¾®Ã«¤¯¤ó¤Ë¤ÏÎø¤Ï¤Þ¤À¾¯¤·Áá¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
ÇÐÍ¥¤Î²¼Àî¶³Ê¿¡Ê21¡Ë¤¬5Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Æ±¥É¥é¥Þ¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÀ¸ÅÌ¾®Ã«½ÕÉ×Ìò¤Ç½Ð±éÃæ¤Î²¼Àî¤Ï¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡¡Âè10½µ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤ª¤¤¡¼¡ª¡ª¾®Ã«¤ª¤Þ¤¨¡¼¡¼¡ª¡ª¡¡¤ä¤Ï¤êÉÔ´ïÍÑ¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¾®Ã«¤¯¤ó¤Ë¤ÏÎø¤Ï¤Þ¤À¾¯¤·Áá¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¥ß¥Ê¥µ¥ó¡¢¥³¥¿¥Ë¡¢¥Î¡¼¡¢¥¥é¥¤¡¢¥Í¥¬¥¤¥Þ¥¹¡×¤È¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸É÷¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤ª¥È¥¤µ¤óÁÛ¤¦»þ´Ö¤Ï³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª»×¤¤½Ð¤À¤±»Ä¤·¤ÆÂç¿Í¤·¤¯ÊÙ¶¯¤ËÌá¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢¾®Ã«¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂåÊÛ¤·¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¾®Ã«¤¯¤ó¤ÎÎøÊª¸ì¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ê½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ë¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¥È¥¤µ¤ó¤È¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤ÎÊª¸ì¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢°ì½ï¤Ë¸«ÆÏ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Õ¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Õ¤ë¤ó¤«¡¼¤¤¡¢»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¾Ð¡×¡Ö¾®Ã«·¯¡¢´ª°ã¤¤¤Î¤Þ¤Þµî¤Ã¤Æ¹¬¤»¤«¤â¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤ÇÄ«¤«¤éÀ¼¤¢¤²¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡Ö¡Ø¾¾É÷¡Ù¤¬¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤¹¤¬ÆÁ¼¡¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«ÆÁ¼¡¤¬¹ßÎ×¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¡Ö¾¾É÷¤ÇÆÁ¤Á¤ã¤ó¤È¥À¥Ö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î®ÀÐ¤Ç¤¹¡×¡ÖÌµÀ¤Ë¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ò¸«¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ç±é¤¸¤¿ÁáÀîÆÁ¼¡¤Ë¤«¤é¤á¤¿¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£