小泉進次郎防衛大臣が５日、フジテレビの夕方ニュース「ライブニュースイット」に生出演した。

番組では、小泉大臣が代表を務める自民党の政党支部が、企業から政治資金規正法が定める上限を超える寄付を受け取っていた問題について質問を受けた。該当企業の資本金に基づく上限７５０万円を超える１０００万円を受け取っていた。

小泉大臣は、「寄付を受けた企業の資本金額を知らずに上限を超える寄付を受けていたことが分かりました」と説明。上限を超えた金額を返金し、来年公表される収支報告書で返金を報告すると説明し「今後は寄付を受ける際の確認作業を徹底して、同じ様なことがないように、しっかりと適正に対応したいと思います」と述べた。

出演した橋下徹弁護士が「僕は高市さんと小泉さんの政党支部でこのような事態が生じたのは非常に残念です」とし、小泉大臣はうなづきながら聞いた。

橋下氏は「小泉さん、企業団体献金は認めるにしても、各政治家の政党支部のガバナンスが弱いことは間違いない。これは政党本部かないしは都道府県に置いた支部できちっとガバナンスが効いた組織で献金を受ける、そっちの方向に進めていくべきではないですか」と追及した。

小泉大臣は「私も防衛大臣になる前はその担当もしていたましたので、橋下さんの思いも含めてさまざまな議論が国会にありますので、防衛大臣としてはまず今の与野党間で議論されていることをしっかり見守りつつ、しっかりと法令通りに対応できるように、私も今回のことを反省して対応していきたいと思います」と述べた。若干、発言の入口と出口が変わってトーンダウンする進次郎構文で返した。