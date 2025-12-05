¼Æºé¥³¥¦¡¢£Í£Ã¿Ø¤â¶Ã¤¯°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¡¡¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤¯¤Æ¡×
½÷Í¥¤Î¼Æºê¥³¥¦¡Ê44¡Ë¤¬¡¢5ÆüÊüÁ÷¤ÎNHKÁí¹ç¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ15Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢ÇîÂ¿²Ú´Ý¡Ê55¡Ë¤È¤Î¥È¡¼¡¼¥¯¤ÎÃæ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤È¼«¿È¤Î°¦Ç¡Ö¥Î¥¨¥ë¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Î²èÁü¤òÈäÏª¡£¡Ö¡«¤Ì¤¤¤°¤ë¾É¡«¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Áý¤ä¤·¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸·Áª¤·¤Æ¡£¤¢¤È¡¢Î¹¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¡Ä¡×¡£ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤¬¡ÖÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¡©¡×¤È°Õ³°¤½¤¦¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¼Æºé¤ÏÂçÀ¼¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¡£²Ú´Ý¤â¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¡¢¤Ï¤¤¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£