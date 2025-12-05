日向坂46上村ひなの、グループ卒業の河田陽菜との2SHOTに反響「素敵なお写真」「尊すぎる」

12月4日、日向坂46・上村ひなのがInstagramを更新。11月19日に卒業セレモニーを行い、グループを卒業した河田陽菜との写真を公開した。

【写真】グループ卒業の河田陽菜との笑顔2SHOTなどを公開

上村は、自身のInstagramアカウントにて、セレモニー当日に撮影されたと思われる、美しいドレス姿の河田と2人で笑顔を見せる写真や、同じポーズをとる2ショットなどを公開。

あわせて、「陽菜さん、ご卒業おめでとうございます！」「陽菜さんの、周囲を優しい光で照らしてくださるような朗らかなお人柄が大好きです。」とコメントした。

さらに、「これまで日向坂としてみんなを沢山笑顔にしてくださった陽菜さんに感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました！」「これからの陽菜さんの毎日も笑顔溢れる日々となりますよう〜！」とメッセージを送っていた。

この投稿に対し、SNSでは、「素敵なお写真ですね！」「ひなひなコンビは永遠だよ」「ガチで尊すぎる」「とても癒される」などの反響があった。

日向坂46の10thシングル『Am I ready?』でセンターを務めるなど、グループの人気メンバーとして活躍している上村。グループとしては、2026年1月28日に16thシングル『クリフハンガー』をリリース予定だ。