クラブの歴史を紡ぐ森勇介監督率いる川崎U-18が臨むプレミアリーグのホーム最終戦。等々力に戻る指揮官が抱える5000人集客への想い
かつて“悪童”と呼ばれながら、憎めない存在として広く愛された森勇介。
その森が今季から監督として率いる川崎U-18が、12月７日、2025年のＵ−18プレミアリーグのホーム最終戦を迎える。舞台はUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuだ（浦和ユースと対戦。14時にキックオフ）。森本人は「そこは全然意識してないっすね」と笑うが、森が指揮官として等々力に戻ってくるのは初。サポーターにとっては、“あの森が監督になって等々力に帰ってくるなんて――”、そんな感慨深さを抱く人も多いのではないか。
しかも当日、目指すのは森の発案で、入場料は無料ながら、ユースの試合で5000人を集めることだ。「余計なこと言わなきゃ良かったなって今、後悔はしているんです」。森はそう言って頭をかくが、想いは熱い。
「ただ、こういう舞台は自分たちにプレッシャーをかける意味でも大事ですし、選手にはたくさんのお客さんの前でプレーできる幸せを感じてもらい、その中で緊張せず、どれだけ良いプレーをできるか考えてもらいたい。それが凄くいい経験につながる。だから“5000人集めてみたい”って言ってみたんですけど、ここまでクラブの協力を得られて、大々的になるとはビックリしています。
チームは今、２連敗していますが、本当に恥ずかしい、無様なゲームはできない。また観に行きたいと感じてもらえるような、魂の入った試合をしたいですね。だからこそ３年生の思い出作りのゲームにはしないって選手にも話しています。やっぱり練習にしっかり取り組んだ選手を起用し、良いゲームをしようって」
今季、川崎U-15生田のコーチだった森が監督に抜擢された川崎U-18は、高校年代最高位のプレミアリーグで12チーム中９位（７勝６分７敗）と苦しい時期も過ごした。特にシーズン前半戦は黒星も重ね、試行錯誤も続いた。一方で９月、10月は無敗を貫くなどチーム状態は徐々に向上。それでも森は悩みながらチームを指揮してきた。
「最初から上手くいくと思っていなかったですが、なかなか勝たせてあげられなかったというのが、率直な感想ですね。もっともっと上手くさせたいし、強くさせたい想いはありますが、自分の未熟さを痛感しています。点を取れているのは救いですが、守備のところでも、もう本当最後の“キワ”の部分などをなかなか植え付けてあげられなかった。
そこの勝負所の“キワ”の強さは鹿島さんや、（青森）山田さんらはアイデンティティのように持っていると思うんです。フロンターレはやっぱり技術力は高い。そこはこのチームの良いところで、その特長を活かしつつ、フロンターレも、もっと下の年代から“キワで負けない力”の強化に取り組む必要があるのかなとも感じました。これは決してクラブ批判とかではなく、いくら技術があったとしても、点を取れたとしても、“キワ”の部分で上回られてしまうと、中々勝ちを拾っていけない。そのサッカーの大前提の部分はもっとクラブとして積み上げられたら良いのかなと感じました。
現代サッカーは技術だけで崩せるほど甘いものではなくなってきている。よっぽど飛び抜けた技術力を持った11人が集まれば話は別ですが、どの年代でも、プロでも、海外でも、戦って走れたうえでの技術力だと思うんです。そこの土台の部分を伝えてはきているんですが、自分の力不足でなかなか落とし込めていないのが現実でもあります」
それでも“川崎らしさ”と言えるような攻撃的な姿勢は今季のU-18も健在だ。20試合を終えて、プレミアリーグでの総得点「40」は首位の鹿島ユースと１点差のリーグ３位タイ。対して、失点「45」はリーグワースト２位という、取られれば取り返すスタイルが、やはり森のチームにもDNAとして生きているようだ。
