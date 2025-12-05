JTBは、「年末年始（12月20日〜2026年1月5日）に、1泊以上の旅行に出かける人」の旅行動向見通しをまとめました。同レポートは、1泊以上の日本人の旅行について、各種経済動向や消費者行動調査、運輸・観光関連データ、JTBグループが実施したアンケート調査などから推計したもので、1969年から継続的に調査を実施している。なお、前年までは調査対象期間を12月23日〜1月3日（旧対象期間）としていたが、時勢に合わせ今年から12月20日〜1月5日（新対象期間）に変更している。その結果、家族時間を中心に旅行意欲は堅調で消費額は1兆9858億円に達する見通しだ。国内は近場・短泊・ドライブが主流。自然やグルメ、温泉で心身を整える家族旅が広がるとみられる。海外は4〜6泊が増え、遠方が好調。ハワイ・欧州が伸長、平均費用は過去最高となると見込み。

年末年始の総旅行人数は3987万人（対前年102.5％）で、総旅行消費額は1兆9858億円（同108.4％）に達する見通しだ。国内旅行は、旅行人数が3886万人（対前年102.0％）、平均費用は4万4000円（102.3％）、旅行消費額が1兆7099億円（同104.3％）に達するとみられる。海外旅行は、旅行人数が100万人（対前年131.5％）、平均費用は27万5000円（同108.7％）、旅行消費額が2758億円（同142.9％）に達する見通しだ。

国内旅行の旅行人数は、先行きへの不安などの影響はあるものの、昨年から微増するとみられる。旅行日数は短めだが、平均費用（単価）は経済状況や物価高騰などの影響を受けやや増加する。家族と自家用車で行ける近場、居住地と同じ地域内での旅行（域内旅行）が人気となっている。「家族と過ごす」、「リラックス」、「グルメ・温泉・自然を満喫」といった楽しむこと重視の旅行が増加傾向のようだ。

海外旅行の旅行人数は、日並びの良さなどが影響し、前年に比べて増加するとみられる。旅行日数は4泊〜6泊の中期が増加し、旅行先は近場の韓国などがやや減少、ハワイ、欧米など遠方が増加。これに伴って、平均費用（単価）も上昇傾向を示している。

なお、2019年、2024〜2025年についても、新対象期間に合わせて再推計を行い、比率を算出している。国内旅行人数は宿泊を伴う旅行者の人数（観光及び帰省目的の旅行に限る）。海外旅行人数は出国者数（業務目的の旅行を含む）。費用は一人1回あたりの平均費用。平均国内旅行予定費用は、交通費・宿泊費・土産代・食費等の旅行中の諸費用を含む。平均海外旅行予定費用は、燃油サーチャージを含み、旅行先でのお土産代等の現地支払い費用は除く。2024〜2025以前の数値について、海外旅行人数は法務省の日本人出国者数データを用いており、それ以外の項目は実績に基づき再推計を実施した。

JTB＝https://www.jtbcorp.jp/jp