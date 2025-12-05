楽天グループが運営する、インターネット・ショッピングモール「楽天市場」は、日用品を中心とした初のプライベートブランド「Rakuten Original」（ラクテン オリジナル）の展開を開始する。「Rakuten Original」の商品は、新たな直営オンライン店舗「楽天オリジナル」で、12月4日から販売を開始した。





「Rakuten Original」は、天然水や炭酸水、ウェットティッシュ、マスクといった日用品を中心に、ユーザーの日々の生活に寄り添う商品を手頃な価格で提供することを目指して開発した「楽天市場」のプライベートブランド。今後、商品展開を順次拡大する予定だという。ユーザーは、「Rakuten Original 天然水」（24本入り）や「Rakuten Original 炭酸水」（24本入り）、「Rakuten Original ウェットティッシュ」（60枚×64パック）、「Rakuten Original 快適立体マスク」（30枚×9パック）などをオンラインで購入できるようになる。

「楽天市場」は今後も、「Rakuten Original」を通じて、毎日の生活に必要な商品を求めやすい価格でユーザーに提供できるよう、さらなる商品拡充とショッピング体験の向上に努めていく考え。

［発売日］12月4日（木）

